Длинные выходные для белгородцев начнутся с мокрого снега при плюсовой температуре

В День народного единства в Белгородской области будет облачная с прояснениями погода. Местами пройдут дожди и выпадет мокрый снег. Сильного ветра не ожидается, как и минусовой температуры. Ночью в регионе будет до пяти градусов тепла, днём — от 2 до 7 градусов выше нуля.
В Белгороде небольшие осадки пройдут ночью и ранним утром. Температура ночью не опустится ниже четырёх градусов тепла, а днём повысится лишь на два градуса.
В Старом Осколе в тёмное время суток будет до одного градуса мороза, а днём — не выше +3, зато без осадков. В Новом Осколе — от 1 до 5 ° С, в Валуйках — до 6 градусов тепла и без осадков.