Если скотч не поможет: белгородцы украсили деревянными оберегами окна балкона

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Окна балкона в квартире на улице Шаландина украшают 16 деревянных оберегов. Сам балкон разрисован цветами.
Сейчас нередко в городе можно увидеть окна заклеенные скотчем — это делается для того, чтобы во время обстрела не вылетели стёкла. Стоит предположить, что жители квартиры на Шаландина посчитали, что обереги в этом случае будут надёжнее. Возможно, это всего лишь элемент декора.
Добавим, что дом расположен вблизи от многоэтажки на улице Губкина, в которую осенью 2022 года прилетел осколок снаряда.
Ранее на окна квартиры на улице Гостёнской наклеили множество православных крестов. По одной из версий, таким образом местный житель пытался обезопасить свою квартиру.
Стоит отметить, что в конце 2022 года белгородцы стали заклеивать окна домов скотчем крест-накрест. Этот метод используют для безопасности, чтобы предотвратить разрушение окна и вылет стёкол в случае обстрела. Отметим, что к Новому году белгородцы украсили окна снежинками, ёлочками и защитными крестами.