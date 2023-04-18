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Если скотч не поможет: белгородцы украсили деревянными оберегами окна балкона

18 апреля 2023, 13:56
Фото: Bel.ru

Белгородцы украсили деревянными оберегами окна балкона

Фотографией необычного балкона поделились с Бел.Ру читатели.

Окна балкона в квартире на улице Шаландина украшают 16 деревянных оберегов. Сам балкон разрисован цветами.

Сейчас нередко в городе можно увидеть окна заклеенные скотчем — это делается для того, чтобы во время обстрела не вылетели стёкла. Стоит предположить, что жители квартиры на Шаландина посчитали, что обереги в этом случае будут надёжнее. Возможно, это всего лишь элемент декора.

Добавим, что дом расположен вблизи от многоэтажки на улице Губкина, в которую осенью 2022 года прилетел осколок снаряда.

Фото: Bel.ru

Ранее на окна квартиры на улице Гостёнской наклеили множество православных крестов. По одной из версий, таким образом местный житель пытался обезопасить свою квартиру. 

Стоит отметить, что в конце 2022 года белгородцы стали заклеивать окна домов скотчем крест-накрест. Этот метод используют для безопасности, чтобы предотвратить разрушение окна и вылет стёкол в случае обстрела. Отметим, что к Новому году белгородцы украсили окна снежинками, ёлочками и защитными крестами.

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#Алина Харина#Квартиры#Балкон#Декор-дизайн#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород
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