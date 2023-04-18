Если скотч не поможет: белгородцы украсили деревянными оберегами окна балкона

Сейчас нередко в городе можно увидеть окна заклеенные скотчем — это делается для того, чтобы во время обстрела не вылетели стёкла. Стоит предположить, что жители квартиры на Шаландина посчитали, что обереги в этом случае будут надёжнее. Возможно, это всего лишь элемент декора.