Надёжнее скотча: житель Белгорода наклеил на окна квартиры семь православных крестов

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Необычным фото поделились с «Бел.Ру» читатели. На нём неизвестный житель Белгорода наклеил на окно множество православных крестов, вероятно, вырезав их из скотча. По одной из версий, таким образом белгородец хотел обезопасить квартиру: либо от тёмных сил, либо от возможного выбивания стекла ударной волной. Но вполне вероятно, что это просто элемент декора.
Отметим, что в конце 2022 года белгородцы стали заклеивать окна домов скотчем крест-накрест. Такой метод защитного креста используют для безопасности, чтобы предотвратить разрушение окна и вылет стёкол в случае обстрела.
Так, например, зимой жители региона вместе со снежинками наносили на окна те самые кресты. Посоветовали оклеить окна таким образом и живущим в приграничье курянам.