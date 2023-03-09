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Published Сегодня, 13:25

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Updated Сегодня, 13:27

Надёжнее скотча: житель Белгорода наклеил на окна квартиры семь православных крестов

9 марта 2023, 13:25
Проживающий на Гостёнской белгородец решил, судя по всему, обезопасить своё жильё: для этого на окно наклеили по меньшей мере семь православных крестов.

Необычным фото поделились с «Бел.Ру» читатели. На нём неизвестный житель Белгорода наклеил на окно множество православных крестов, вероятно, вырезав их из скотча. По одной из версий, таким образом белгородец хотел обезопасить квартиру: либо от тёмных сил, либо от возможного выбивания стекла ударной волной. Но вполне вероятно, что это просто элемент декора. 

Отметим, что в конце 2022 года белгородцы стали заклеивать окна домов скотчем крест-накрест. Такой метод защитного креста используют для безопасности, чтобы предотвратить разрушение окна и вылет стёкол в случае обстрела. 

Так, например, зимой жители региона вместе со снежинками наносили на окна те самые кресты. Посоветовали оклеить окна таким образом и живущим в приграничье курянам

Белгородцы украсили окна к Новому году снежинками, ёлочками и скотчем крест-накрест
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#Артем Черненко#Окно#Крест#Скотч#Безопасность#Общество#Эксклюзив#Нарочно не придумаешь#Белгород
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