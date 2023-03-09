Надёжнее скотча: житель Белгорода наклеил на окна квартиры семь православных крестов

Необычным фото поделились с «Бел.Ру» читатели. На нём неизвестный житель Белгорода наклеил на окно множество православных крестов, вероятно, вырезав их из скотча. По одной из версий, таким образом белгородец хотел обезопасить квартиру: либо от тёмных сил, либо от возможного выбивания стекла ударной волной. Но вполне вероятно, что это просто элемент декора.