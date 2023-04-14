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Детское ожирение: как предотвратить и что должны знать родители

14 апреля 2023, 12:11
Фото: 1MI

Диетолог рассказала, как предотвратить детское ожирение

Основные ошибки родителей, приводящие к ожирению детей, — семейные пищевые привычки, фастфуд, неправильное приготовление пищи, вредные перекусы. Об этом изданию «Орелtimes» рассказала педиатр и диетолог Ирина Дубровская.

Проблема детского ожирения стоит особенно остро в крупных населённых пунктах, где у детей мало двигательной активности, а у родителей — не хватает времени на организацию правильного питания в семье.

По словам педиатра, диетолога НКМЦ им. З. И. Круглой Ирины Дубровской, профилактика детского ожирения должна начаться ещё на этапе беременности мамы, так как основные пищевые привычки формируются внутриутробно.

С полутора до двух лет, когда формируются жевательные мышцы и пищевое поведение, современные родители измельчают пищу до состояния пюре. В результате ребёнок не пережёвывает пищу, а только глотает. Потом начинаются проблемы с отказом детей от овощей, фруктов, мяса, потому что ребёнок просто не привык жевать. Специалист советует: когда у ребёнка прорезывается большинство зубов, можно давать пищу мелкими кусочками.

Чтобы распознать проблему с весом, диетолог предлагает обратить внимание на первые тревожные звонки — отказ от домашней еды в пользу чипсов, фастфуда, еда перед сном. При подозрении на избыточный вес нужно обращаться к педиатру и сдать назначенные анализы крови и гормонального фона, исключить проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Если ребёнку потребуется пищевая коррекция, в этом должны участвовать все домочадцы. Сажать ребёнка одного на диету нельзя.

Специалист предупредила, что ожирение усугубляет другие заболевания: гормональные, сердечно-сосудистые, костно-мышечные и суставные. «Если у 12-летнего ребёнка вес 20-летнего человека, то нельзя забывать, что суставы у него по-прежнему как у 12-летнего», — передаёт слова медика издание.

Фастфуд, чипсы и газированные напитки рекомендуется исключить. В качестве перекуса лучше давать в школу яблоко, банан, хлебцы. Обязательный завтрак должен включать жировой, белковый и углеводный компоненты: безмолочные каши (гречневая, рисовая, кукурузная, овсяная), варёное яйцо/омлет, хлебец с сыром, фрукты, ягоды, сухофрукты. Можно съесть конфету после плотного завтрака для хорошего настроения.

Даже картофель можно приготовить полезно — запечённым в кожуре. Так в нём сохранятся витамины и микроэлементы. Также его можно заменить любыми овощами: капустой, брокколи, кабачком, тыквой.

Диетолог порекомендовала родителям прислушиваться к своим детям, готовить разнообразные полезные блюда из натуральных продуктов, красиво их оформлять и обязательно подпитывать положительными эмоциями.

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#Анастасия Афанасенко#Диетолог#Детское ожирение#Питание#Педиатр#Рекомендации#Общество
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