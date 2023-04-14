Детское ожирение: как предотвратить и что должны знать родители

С полутора до двух лет, когда формируются жевательные мышцы и пищевое поведение, современные родители измельчают пищу до состояния пюре. В результате ребёнок не пережёвывает пищу, а только глотает. Потом начинаются проблемы с отказом детей от овощей, фруктов, мяса, потому что ребёнок просто не привык жевать. Специалист советует: когда у ребёнка прорезывается большинство зубов, можно давать пищу мелкими кусочками.