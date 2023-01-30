Больше молочки и меньше сладкого: врач-диетолог дал советы по рациону белгородцев

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
На прошлой неделе в Белгородстате опубликовали данные по годовому рациону белгородцев. Как выяснилось, жители региона съели много мяса, а вот некоторых продуктов в меню не хватало. Прокомментировал ситуацию врач-диетолог Александр Четвериков.
Грешат белгородцы сладким и мясом. По словам специалиста, избыток мяса не страшен, если оно нежирное и отварное. Много белгородцы едят и рыбы, но это полезно в любом случае.
Полуфабрикаты же, например, сосиски и жареная свинина — уже плохо. А вот сладкое в любом случае нужно ограничить. Не стоит подсаживаться на газировки и энергетики.
Стоит пересмотреть своё отношение к молочным и молочнокислым продуктам, считает Александр Четвериков. Нехватка молочки влияет на высокую заболеваемость остеопорозом в регионе. Поэтому не стоит пренебрегать молоком, кефиром, творогом, сыром и сметаной. Врач добавил, что молоко нужно пить только в чистом виде, иначе оно не усваивается. Исключение — каши. Также можно добавить в свой рацион побольше хлеба и не пренебрегать растительным маслом.
Ранее врач рассказывал, в каких продуктах есть натуральные антидепрессанты. К слову, среди них есть сладкое. Возможно, белгородцы много грустили — поэтому и переедали сладости.