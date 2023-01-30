Больше молочки и меньше сладкого: врач-диетолог дал советы по рациону белгородцев

Стоит пересмотреть своё отношение к молочным и молочнокислым продуктам, считает Александр Четвериков. Нехватка молочки влияет на высокую заболеваемость остеопорозом в регионе. Поэтому не стоит пренебрегать молоком, кефиром, творогом, сыром и сметаной. Врач добавил, что молоко нужно пить только в чистом виде, иначе оно не усваивается. Исключение — каши. Также можно добавить в свой рацион побольше хлеба и не пренебрегать растительным маслом.