Ежемесячную выплату получают порядка 3500 несовершеннолетних родных участников СВО

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Как отметила чиновница, когда в регионе была принята такая мера поддержки как ежемесячная выплата на детей участков СВО, белгородские власти не делили мужчин на мобилизованных, контрактников и добровольцев. Дети сразу всех трёх категорий получали поддержку — по 3000 рублей ежемесячно.
Первоначально средства выплачивали родным детям военнослужащих. Затем добавились несовершеннолетние родные братья и сёстры участников СВО. Далее появилась ещё одна категория.
Бывают в жизни ситуации, когда участник СВО воспитывает ни кровных себе детей, ни усыновлённых. Поэтому были внесены изменения в нормативную базу, и на сегодняшний день постановление принято. То есть, категория получателей расширилась.
Елена Батанова
Батанова отметила, что на данный момент всего в Белгородской области порядка 3500 детей получают данную выплату.