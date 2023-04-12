Ежемесячную выплату получают порядка 3500 несовершеннолетних родных участников СВО

Как отметила чиновница, когда в регионе была принята такая мера поддержки как ежемесячная выплата на детей участков СВО, белгородские власти не делили мужчин на мобилизованных, контрактников и добровольцев. Дети сразу всех трёх категорий получали поддержку — по 3000 рублей ежемесячно.