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Ежемесячную выплату получают порядка 3500 несовершеннолетних родных участников СВО

12 апреля 2023, 13:45
Фото: 1MI
Речь идёт о детях, братьях и сёстрах военнослужащих. Подробнее рассказала региональный министр соцзащиты Елена Батанова.
Сюжет
Дети

Как отметила чиновница, когда в регионе была принята такая мера поддержки как ежемесячная выплата на детей участков СВО, белгородские власти не делили мужчин на мобилизованных, контрактников и добровольцев. Дети сразу всех трёх категорий получали поддержку — по 3000 рублей ежемесячно.

Первоначально средства выплачивали родным детям военнослужащих. Затем добавились несовершеннолетние родные братья и сёстры участников СВО. Далее появилась ещё одна категория.

Бывают в жизни ситуации, когда участник СВО воспитывает ни кровных себе детей, ни усыновлённых. Поэтому были внесены изменения в нормативную базу, и на сегодняшний день постановление принято. То есть, категория получателей расширилась.
Елена Батанова

Батанова отметила, что на данный момент всего в Белгородской области порядка 3500 детей получают данную выплату.

 

Неродные дети белгородцев — участников СВО будут получать выплаты
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#Кристина Семенчук#Выплата#Дети#СВО#Военный#Общество#Белгородская область#Елена батанова
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