Неродные дети белгородцев — участников СВО будут получать выплаты

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
В Белгородской области изменился порядок выплат детям белгородцев — участников спецоперации. Теперь выплаты на питание будут получать неродные дети военных, которые находятся на их иждивении.
Документ вступил в силу ещё 27 марта. Детям предусмотрена ежемесячная выплата на питание в размере 3 тыс. рублей. Это распространяется на каждого ребёнка в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если он обучается очно.
Ранее по вопросу выплат неродным детям военнослужащих, попавших под частичную мобилизацию, к губернатору Вячеславу Гладкову обратилась белгородка, муж которой воспитывает её 12-летнюю дочь от прошлого брака. Глава региона поручил министру социальной защиты населения и труда Белгородской области Елене Батановой рассмотреть проблему и внести необходимые изменения в постановление, касающееся выплат.
В конце прошлого года белгородцы уже жаловались, что деньги на питание выплачивают только родным детям мобилизованных. Тогда власти Белгородского района заявили, что в случаях, когда мужчина официально не является отцом ребёнка, данная выплата не выдаётся.