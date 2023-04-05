Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Изображение материала

Неродные дети белгородцев — участников СВО будут получать выплаты

5 апреля 2023, 08:23
Фото: 1MI
Ранее власти региона решили, что неродные дети мобилизованных, которые находятся на их иждивении, тоже будут получать выплаты на питание. Обновлённый документ опубликовало региональное правительство.
Сюжет
Выплаты

В Белгородской области изменился порядок выплат детям белгородцев — участников спецоперации. Теперь выплаты на питание будут получать неродные дети военных, которые находятся на их иждивении.

Документ вступил в силу ещё 27 марта. Детям предусмотрена ежемесячная выплата на питание в размере 3 тыс. рублей. Это распространяется на каждого ребёнка в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если он обучается очно.

Ранее по вопросу выплат неродным детям военнослужащих, попавших под частичную мобилизацию, к губернатору Вячеславу Гладкову обратилась белгородка, муж которой воспитывает её 12-летнюю дочь от прошлого брака. Глава региона поручил министру социальной защиты населения и труда Белгородской области Елене Батановой рассмотреть проблему и внести необходимые изменения в постановление, касающееся выплат.

В конце прошлого года белгородцы уже жаловались, что деньги на питание выплачивают только родным детям мобилизованных. Тогда власти Белгородского района заявили, что в случаях, когда мужчина официально не является отцом ребёнка, данная выплата не выдаётся.

В Белгородской области начнут платить неродным детям мобилизованных
Узнать подробнее
Читайте также:
Беременные жёны мобилизованных и срочников: кому какие выплаты положеныНа выплаты мобилизованным белгородцам и их семьям направили 559,4 млн рублейБелгородцы не получат «путинские» выплаты в феврале
#Наталья Корявых#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Елена батанова#Выплаты#Общество#Военнослужащие#Дети#Постановление#Неродные дети#Питание
Подпишитесь
Новый обстрел в Белгородской области: есть повреждения, людей вывозили на броневиках
Сегодня, 09:17
Неравная борьба с сетевиками: как выживать в новых условиях на рынке продовольствия
Сегодня, 11:16
В Белгородэнерго наградили победителей первого этапа олимпиады «Россети»
Сегодня, 10:10
Перекупщика билетов в драмтеатр в Белгороде привлекли к ответственности
Сегодня, 10:51
Белгородцы возмущены строительством бургерной в районе сквера на Костюкова
Сегодня, 07:23
В Белгороде закроют самый крупный пункт временного размещения беженцев
Сегодня, 10:24