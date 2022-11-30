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Орловских мобилизованных попросят вернуть выплаты, если они не участвовали в СВО

Сегодня, 12:27
Фото: 1MI
Местные депутаты обратятся к губернатору Клычкову с просьбой, чтобы военнослужащим не приходилось возвращать «подъёмные», пишет «Орелtimes».

Орловских мобилизованных просят возвращать единовременные выплаты, если они не участвуют в спецоперации. Депутаты областного совета попросят губернатора Андрея Клычкова пересмотреть соответствующий указ.

Как пишет издание, инициативу депутаты объясняют социальной справедливостью и гуманностью. По этому вопросу в интернет-пространстве уже разворачивались дискуссии.

Суть в том, что некоторых мобилизованных возвращают домой по решению призывной или военно-врачебной комиссии. Как правило, полученные деньги жители региона тратят на покупку обмундирования, лекарств, оплату срочных медицинских услуг. Плюс к тому они не получают деньги на своём постоянном месте работы. В Орловской области мобилизованным предусмотрена единовременная выплата в размере 50 тыс. рублей.

 

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#Наталья Корявых#Черноземье#Частичная мобилизация#Орёл#Выплаты мобилизованным#Участие в боевых действиях СВО#Возврат денег
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