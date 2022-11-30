Орловских мобилизованных попросят вернуть выплаты, если они не участвовали в СВО

Орловских мобилизованных просят возвращать единовременные выплаты, если они не участвуют в спецоперации. Депутаты областного совета попросят губернатора Андрея Клычкова пересмотреть соответствующий указ.
Как пишет издание, инициативу депутаты объясняют социальной справедливостью и гуманностью. По этому вопросу в интернет-пространстве уже разворачивались дискуссии.
Суть в том, что некоторых мобилизованных возвращают домой по решению призывной или военно-врачебной комиссии. Как правило, полученные деньги жители региона тратят на покупку обмундирования, лекарств, оплату срочных медицинских услуг. Плюс к тому они не получают деньги на своём постоянном месте работы. В Орловской области мобилизованным предусмотрена единовременная выплата в размере 50 тыс. рублей.