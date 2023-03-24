Опасная Сеть: с чем сталкиваются дети в виртуальном мире и как избежать трагедии

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Перед тем, как получить мнения экспертов, журналисты Бел.Ру в первую очередь обратились к родителям Белгородской области и попросили рассказать, сколько времени их дети сидят в Сети. В опросе принял участие 1021 человек. Из которых 450 ответили, что разрешают использовать интернет детям неограниченное время.
Ещё 146 респондентов установили дневной лимит на гаджеты, а 202 разрешают выходить в Сеть только с «Родительским контролем». Оставшиеся 268 считают, что их детям не нужно вовсе использовать интернет.
Также мы решили узнать, чего боятся родители, если их дети будут сидеть в Сети. В опросе принял участие 641 человек. Вот как выглядит родительский рейтинг страхов:
Я беспокоюсь за зрение, за формирование зависимости к гаджету (а в нём "ютуб" со всеми мультиками, играми, неадекватными стримами и прочим). Ребёнок после пары часов в Сети становится малоадекватным в реальности.
Андрей Андреев
Шквал сетевых опасностей потенциально может обрушиться на детей при каждом выходе в Сеть. Но в силу возраста, отсутствия знаний или опыта они не всегда могут им противостоять.
Что поджидает детей в интернете и как родителями уберечь своих чад, журналистам Бел.Ру рассказали начальник управления участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Белгородской области, полковник полиции Александр Толдинов, замначальника управления — начальник отдела организации деятельности подразделения по делам несовершеннолетних управления участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Белгородской области, полковник полиции Марина Ченцова и начальник ОИОС УМВД России по Белгородской области, полковник внутренней службы Алексей Гончарук.
Одна из киберугроз — вовлечение детей в совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ.
На территории Белгородской области были случаи, когда дети находили «подработку», а по итогам становились закладчиками наркотиков и привлекались к уголовной ответственности за сбыт и распространение. Также в погоне за лёгкими деньгами подростки становятся участниками мошеннических схем, выступая курьерами при передаче денег от пострадавших к преступникам. При этом стоить напомнить, что в среднем такие курьеры работают три дня, а затем отправляются на скамью подсудимых.
НА ЗАМЕТКУ! Участвуя в противоправных действиях можно не только лишиться свободы на долгий срок, но и поставить крест на будущей карьере. Даже в случае привлечения к уголовной ответственности, но отбывая наказание условно, в будущем подросток уже не сможет стать военным, полицейским или работать в органах власти. Перед ним закроются сотни дорог и возможных перспектив.
Онлайн-груминг — попытка установить с детьми доверительные отношения, чтобы получить интимные фотографии или видео, например, для шантажа.
Ребёнок добавляет в друзья незнакомых лиц, делится с ними фотографиями, которые потом становятся предметом шантажа: «Отправь фотографию, иначе они появятся в общих сетях».
Марина Ченцова
Данные фото и видео также могут стать предметом вымогательства денег, которых у подростков нет. И, как следствие, запускается цепная реакция.
Вымогают деньги, их у подростка нет. Цепочка продолжается — он ищет, где найти деньги. И опять возвращаемся либо к краже, либо к лёгкому заработку — работа курьером либо мошеннические схемы через площадку бесплатных объявлений, когда выставляют товар, деньги получают, но ничего не отправляют, надеясь, что их не найдут. Но правоохранители выезжают в командировки и раскрывают преступления.
Александр Толдинов
Ещё один тренд среди подростков — оформление онлайн-кредитов на украденные персональные данные. К примеру, в Белгородской области подросток взял карту своей мамы и на неё оформлял кредиты.
Паспортные данные подростки могут купить в Сети и использовать их для оформления кредита в микрофинансовых организациях на короткие сроки под большой процент.
Александр Толдинов
НА ЗАМЕТКУ! Детей могут привлечь к ответственности за использование найденной чужой банковской карты. Это расценивается как кража и считается тяжким преступлением. Поэтому родители должны объяснить детям, что найденную карту нужно отнести взрослым и не использовать её в личных целях.
Кроме всего вышеуказанного, в Сети подростки могут столкнуться с кибербулингом — унижением, оскорблением, преследованием и агрессивными нападками. При этом целью может стать любой повод — неординарная внешность, поведение, интересы и т. д.
Среди опасностей — вовлечение в деструктивные группы (экстремистскую и террористическую деятельность, несанкционированные митинги за вознаграждение) или в скулшутинг — вооружённое нападение на школьников внутри учебных учреждений. Бывают и случаи, когда детей вовлекают в «группы смерти».
Прежде всего, нужно понимать, что страница в соцсети может рассказать многое — круг интересов ребёнка, место его учёбы, отдыха, круг общения. Поэтому чем больше информации будет в публичном доступе, тем вероятнее, что ребёнок может угодить в беду.
Поэтому на личных страницах не должно быть номера телефона, провокационных фото, геолокаций. Лучше использовать не настоящие фамилию и имя, а немного изменить. Что касается аккаунта, его лучше закрыть.
Стоит насторожиться, если к ребёнку в друзья просится человек из другого региона или человек, о котором ребёнок ничего не знает. Сразу возникает вопрос: «Для чего он хочет добавиться в друзья, ведь просто так ничего не бывает?». А второй вопрос стоит задать ребёнку: «Для чего он тебе нужен в друзьях?».
Алексей Гончарук
Также ребёнку стоит объяснить, что прежде чем поставить «лайк» или сделать репост записи, нужно изучить её содержимое. Если материал вызывает подозрение, не стоит его публиковать на своей странице. Ведь размещение запрещённой информации может обернуться серьёзными неприятностями — от постановки на учёт до уголовной ответственности.
НА ЗАМЕТКУ! В основе лежат доверительные отношения с ребёнком. С ним нужно разговаривать, узнавать, чем он «дышит» и увлекается. А ещё необходимо вовлекать детей в занятия во внеурочное время: кружки и секции, которых сейчас много. Нужно поддерживать контакт с ребёнком. Никто не знает его лучше, чем родители. За один день объяснить ребенку, что что-то хорошо, а что-то нет — невозможно. Это работа, которую родители должны проводить постоянно.
А теперь небольшая памятка для родителей, которая поможет распознать, что ребёнок подвергся угрозе в онлайн-среде:
Если родители заметили что-то подозрительное, лучше перестраховаться и постараться поговорить с ребёнком, но предварительно пообщавшись с педагогами и родителями сверстников.
В случае подозрения на вовлечение детей в неправомерные действия в Сети, нужно обратиться:
Для получения психологической помощи с ребёнком можно обратиться в частном порядке в белгородский региональный центр психолого-медико-социального сопровождения — ул. Губкина, 15Г, номер — +7 (4722) 20-53-88.
Следует помнить, что за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления предусмотрена уголовная ответственность по ст. 150 УК РФ. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Как рассказала Бел.Ру педагог-психолог Белгородского Дворца детского творчества Анастасия Афанасенко, все должны понимать, что во времена без телефонов и интернета уже не вернуться. Мобильные устройства стали частью жизни. Нет смысла бороться с информатизацией и прогрессом, отбирать у детей телефоны, отключать интернет, запрещать смотреть телевизор и так далее. Нужно попытаться адаптироваться к новой цифровой реальности и грамотно вписать гаджеты в свою жизнь и жизнь ребёнка.
О пользе или вреде можно много рассуждать. Даже на элементарном уровне: портят зрение — плохо, вредно. Помогают сделать уроки или отследить передвижения по городу без сопровождения — хорошо, полезно. С ранних лет ребёнок под присмотром радио-видео-няни — удобно, полезно, безопасно. Ввёл где-то данные карты, личные данные, стал жертвой кибербуллинга — плохо, опасно, недопустимо.
Анастасия Афанасенко
Чтобы это понять, эксперт посоветовала вспомнить пирамиду потребностей Абрахама Маслоу: в её основе — базовые потребности. Когда они удовлетворены, человек нуждается в реализации более сложных потребностей.
Ребёнок уходит в свой виртуальный мир, когда ему не удаётся реализовать потребности иными способами. Потребность в безопасности и защите — в его телефоне его маленький мир, личное пространство, там весело, всё знакомо. Потребность в принадлежности к социальной группе, поддержке — в соцсетях его друзья и подписчики одобряют его посты. Возможно, он состоит в группах по интересам, играет в командные игры. Потребность в уважении и признании реализуется через эмоциональную подпитку: «Я — хороший», «Я прошёл уровень и получил новые скилы!», «Мою фотографию лайклули 20 раз!». И, наконец, — высшая потребность — самовыражение: в информационном, виртуальном пространстве он может представиться кем угодно, ставить себе цели и достигать их, слушать современную музыку, «быть крутым и модным».
Анастасия Афанасенко
Специалист добавила, что если потребности ребёнка в социализации и развитии «закрывать» в реальной жизни — гаджеты не станут проблемой в семье. Они останутся подспорьем в воспитании, помогут в поиске полезной информации и развлекательного контента, помогут поддерживать связь с близкими, которые далеко и т. д.
Когда малыш поймёт, что родители пользуются гаджетами, он начнёт подражать, перенимать манеру поведения.
Мы часто видим, как дети уже в год плюс-минус показывают в игре, как звонят по телефону или включают телевизор. Родители подают пример — ребёнок впитывает. Сколько мама с папой сидят в телефоне, столько потом их дитя будет сидеть в телефоне. Каждый родитель решает сам, когда пора научить ребенка пользоваться устройствами и мультимедиа.
Анастасия Афанасенко
Наушниками или умной колонкой можно пользоваться днём. Яркими экранами, телевизором — лучше не пользоваться на ночь. Они негативно влияют на сон и многие процессы в растущем организме. Особенно на систему возбуждения и торможения психики. Переигравший или посмотревший боевик ребёнок вряд ли уснёт спокойно и выспится к утру.
«Начинка» гаджета зависит от вида и назначения устройства, отмечает эксперт. Так, многие родители устанавливают «Родительский контроль» на «Умное ТВ» и интернет, или программу слежения на смарт-часы или телефон, чтобы знать, где ребёнок. Для развития, возможно, потребуется установка программ для онлайн-обучения.
В любом случае на первом месте — безопасность. Ребёнка нужно научить пользоваться устройством, объяснить простые правила: незнакомым людям телефон, самокат, часы и т. д. не отдаём, с незнакомцами по телефону не разговариваем, информацию о себе, членах семьи — не называем посторонним.
Анастасия Афанасенко
Зависимость формируется от тех эмоций и впечатлений, которые ребёнок получает при использовании мобильных устройств. Если он не получает их в реальной жизни — уходит искать их в виртуальную среду.
Там — друзья, смешные видео, картинки, игры, в которых он достигает успеха, побеждает. Там общение. Задайте вопрос: в реальной жизни у ребёнка есть спортивные секции, возможность проявлять себя в творчестве, есть друзья? Есть достаточное внимание со стороны родителей? Часто ли вы проводите весело и интересно совместное время? Есть ли у него альтернативные увлечения? Ответ будет очевиден.
Анастасия Афанасенко
Вспоминаем физику: сила действия равна силе противодействия. Чем суровее запрет, тем сильнее тяга нарушить его и выше вероятность возникновения проблем на этой почве.
Взрослые должны быть вместе с ребёнком, «за» ребёнка, а не «против» него. Именно поэтому, запрещая, отбирая, наказывая, родители как бы подталкивают дитя к нарушениям. Как минимум это просмотр контента тайком, пока взрослые не видят, ночью вместо сна, после уроков по дороге домой и т. д. Бывают и более негативные последствия — детское аддиктивное поведение, воровство мобильных устройств с желанием завладеть заветным гаджетом и другие правонарушения.
Анастасия Афанасенко
Эксперт добавила, что если за подростком уже замечена чрезмерная погружённость в виртуальный мир, как бы это странно ни звучало — нужно присоединиться к нему.
Проявите интерес к его игре, попробуйте сыграть с ним, подружитесь в соцсетях (только не роняйте его авторитет родительскими комментариями на его страничке!). Постепенно, шаг за шагом вовлекайте его и в другие занятия: «Поиграем немного и пойдём немножко погоняем мяч во дворе», «Найди в интернете пожалуйста какой-нибудь рецепт на ужин, какой тебе нравится, давай его приготовим вместе», «Смотри, я скинула тебе интересный пост об открытии выставки граффити, может сходим?». Будьте не врагом, а союзником для своего ребёнка.
Анастасия Афанасенко
В итоге, подытожила специалист, ребёнок скажет «спасибо» за то, что родители приложили усилия, чтобы быть с ним, наполняли его жизнь яркими событиями и эмоциями, не предоставляли суррогат любви и заботы через покупку дорогого телефона или нового гаджета. Скажет «спасибо» за памятные прогулки, путешествия, интересные каникулы, за помощь в подготовке к урокам или соревнованиям. За то, что вы были с ним рядом.