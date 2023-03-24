Опасная Сеть: с чем сталкиваются дети в виртуальном мире и как избежать трагедии

НА ЗАМЕТКУ! В основе лежат доверительные отношения с ребёнком. С ним нужно разговаривать, узнавать, чем он «дышит» и увлекается. А ещё необходимо вовлекать детей в занятия во внеурочное время: кружки и секции, которых сейчас много. Нужно поддерживать контакт с ребёнком. Никто не знает его лучше, чем родители. За один день объяснить ребенку, что что-то хорошо, а что-то нет — невозможно. Это работа, которую родители должны проводить постоянно.