Белгородских учителей приглашают на онлайн-урок по безопасности детей в интернете

В Белгороде даже в частном секторе практически не осталось улиц без интернета. Используют последний не только для развлечения, но и для обучения: в условиях, когда половина области сидит на «дистанте», ребёнок вынужден большую часть времени проводить в Сети. Там его, помимо домашних заданий, могут ждать вирусы, порнография и что-нибудь похуже.