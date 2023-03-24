Белгородских учителей приглашают на онлайн-урок по безопасности детей в интернете

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
В Белгороде даже в частном секторе практически не осталось улиц без интернета. Используют последний не только для развлечения, но и для обучения: в условиях, когда половина области сидит на «дистанте», ребёнок вынужден большую часть времени проводить в Сети. Там его, помимо домашних заданий, могут ждать вирусы, порнография и что-нибудь похуже.
Помочь ребёнку справиться с наплывом различной негативной информации способны учителя. Представленные крупной российской телекоммуникационной компанией материалы разработаны с учётом возраста детей — учащихся 5-8-х классов — и их интересов. С их помощью преподаватели в игровом формате смогут рассказать подросткам о современных киберугрозах, способах им противостоять, а также о принципах безопасного общения в Сети.
С учетом того, что для современных детей цифровое пространство является естественной средой, где они проводят значительную часть своей ежедневной рутины, вопросы безопасного пользования цифровыми сервисами сохраняют свою актуальность. Дети активны, любопытны, но ещё не имеют достаточного количества жизненного опыта, чтобы противостоять сетевым угрозам. А учителям и родителям, как старшему поколению, бывает непросто разговаривать с детьми «на одном языке», не хватает собственной экспертизы и системных знаний.
Ольга Юркова, руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС
Урок рассчитан для детей в возрасте 12-15 лет и содержит информацию по 12 основным темам киберграмотности: как противостоять кибербуллингу; какие действия в интернете могут угрожать жизни, репутации и ментальному здоровью; как защитить себя от мошенничества в сети и так далее.
Но не только о плохом рассказывают материалы урока: в них также приводятся примеры безопасных ресурсов с полезным, развивающим и развлекающим контентом.
Материалы урока позволят в интересном игровом формате проинформировать детей о современных киберугрозах и основных способах противодействия им, принципах безопасного общения и поведения в Сети. Познавательные методические материалы разработаны совместно с экспертами Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) и размещены на сайте творческого онлайн-проекта МТС «Поколение М» в разделе «Дети в интернете».