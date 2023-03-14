Белгородцы уже несколько лет не могут получить свои дома в микрорайоне Дубровка

Напомним, белгородцы уже также жаловались на сдачу домов в Дубровке. В конце прошлого года белгородцы отмечали, что уже устали верить и ждать. Полгода назад к решению проблемы подключался и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Местный житель рассказал Вячеславу Гладкову, что более 35 человек оплатили полную стоимость за дома, но ничего не получили. Гладков тогда сообщил, что дома сдадут в конце 2022 года: «Постараюсь приехать и посмотреть качество этих домов. Уверен, что строители нас с вами не подведут. Раньше сдать дома невозможно».