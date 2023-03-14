Белгородцы уже несколько лет не могут получить свои дома в микрорайоне Дубровка

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Под постом губернатора в соцсети опубликовали видеообращение местной жительницы Светланы, в котором она пожаловалась на застройщика «Дирекцию ЮЗР». По словам женщины, в 2021 году семья купила таунхаус в микрорайоне Дубровка. За оплату дома наличными компания обещала вселить семью уже в 2021 году.
Всей суммы не было, чтобы купить сразу таунхаус, поэтому я спросила в отделе продаж, есть ли у них рассрочка. Они сказали, что есть, но если мы купим за наличку за полную стоимость, тогда сможем получить свой таунхаус уже в первых рядах сдачи домов, в конце 2021 года. Мы с мужем посоветовались, так как у нас четверо детей, мы живём в съёмной квартире, решили взять кредит. Лучше платить за своё, чем за съёмное.
Светлана
Наступил 2023 год, однако в дом семья так и не въехала: «Обращались в „Дирекцию ЮЗР“, но никто ничего не говорит. То, что я взяла кредит, мы живём на съёмной квартире, никого не волнует».
Это не единственная жалоба на застройщика под постом губернатора. Ещё один местный житель Александр написал, что у него происходит аналогичная ситуация: «1,5 года назад оплатили всю сумму, немалую, рассчитывая на порядочность застройщика. В итоге, кроме ежемесячных обещаний на днях сдать объект, так ничего не получили».
<…> Есть люди, которые снимают квартиру. Вместо того, чтобы вкладывать деньги в ремонт своей квартиры, придётся ещё полгода отдавать их чужим людям!<…>
Марина
На жалобы будущих владельцев домов в микрорайоне ответил застройщик: «На сегодняшний день общестроительные работы по таунхаусам в Дубровке завершены, дома подключены к сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, ведутся работы по устройству твёрдых покрытий. Дома блокированной застройки в мкр Дубровка вводятся в эксплуатацию в два этапа».
Также «Дирекция ЮЗР» сообщила, что по домам, которые расположены в 1-8-й позициях, в феврале 2023 года были получены разрешения на ввод в эксплуатацию, дома, расположенные в 9-15-й позициях, будут введены в эксплуатацию во втором квартале 2023 года. Благоустройство прилегающей территории будет завершено с наступлением благоприятных погодных условий в первом полугодии 2023 года, подчеркнул застройщик.
В конце 2022 года, 29 декабря, на сайте застройщика также появилось обращение к будущим жильцам таунхаусов. Застройщик сообщил, что общестроительные работы завершены, ведутся работы по благоустройству территории: «Осуществляется оформление всей документации, необходимой для ввода в эксплуатацию таунхаусов». Кроме того, «Дирекция ЮЗР» напомнила, что в микрорайоне Дубровка строится 82 таунхауса.
Аналогичная проблема со сроками сдачи домов происходит и в Новой жизни. Днём ранее, 28 декабря, на сайте также сообщили о переносе сроков ввода в эксплуатацию жилья 4-й очереди проекта. Срок ввода в эксплуатацию жилья был перенесён на второй квартал 2023 года: „Несмотря на новые обстоятельства, мы предпринимаем все необходимые усилия для завершения строительства многоквартирных домов“.
Ранее «Дирекция ЮЗР» уже объясняла, почему сроки сдачи домов в Новой жизни были перенесены. По данным застройщика, корректировка ранее установленных сроков связана с удорожанием строительных материалов, а также с нарушением сроков поставки материалов, необходимых для завершения работ.
Напомним, белгородцы уже также жаловались на сдачу домов в Дубровке. В конце прошлого года белгородцы отмечали, что уже устали верить и ждать. Полгода назад к решению проблемы подключался и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Местный житель рассказал Вячеславу Гладкову, что более 35 человек оплатили полную стоимость за дома, но ничего не получили. Гладков тогда сообщил, что дома сдадут в конце 2022 года: «Постараюсь приехать и посмотреть качество этих домов. Уверен, что строители нас с вами не подведут. Раньше сдать дома невозможно».
Чтобы разобраться, почему сроки сдачи домов постоянно переносятся, редакция Бел.Ру готовит официальный запрос в «Дирекцию ЮЗР».