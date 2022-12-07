«Нагло врут по срокам»: белгородцы снова жалуются на сдачу домов в Дубровке

Почти полгода назад житель региона пожаловался губернатору Вячеславу Гладкову на ситуацию, разворачивающуюся вокруг таунхаусов в микрорайоне Дубровка. ЖНК «Новая жизнь», по словам белгородца, «нагло врёт по срокам», доверия нет. К проблеме тогда же подключился глава региона и сообщил, что дома сдадут к концу 2022 года. Только, по всей видимости, этого не случится.