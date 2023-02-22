Врач-терапевт рассказала о пользе и вреде употребления блинов на Масленицу

В качестве одного из приёмов пищи или перекуса можно съесть без каких-либо последствий для организма одну порцию блинов без начинки (четыре штуки). При этом всё очень индивидуально и зависит от состояния здоровья, интенсивности обмена веществ, наличия хронических заболеваний (нарушения жирового и углеводного обмена, нарушения функций щитовидной железы). Если человек худощавый, с интенсивным обменом веществ, ведущий активный образ жизни, он может съесть и восемь блинов с начинкой или без, а через три-четыре часа полноценно пообедать. А другие могут пить один чай и поправляться. Если у человека наблюдается избыточный индекс массы тела, ожирение, ему лишние калории не нужны. Но в честь праздника можно себе позволить один-два блинчика. При этом в любом случае нужно соблюдать «золотое правило» - чувство меры и уходить из-за стола с лёгким чувством голода.