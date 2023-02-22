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Врач-терапевт рассказала о пользе и вреде употребления блинов на Масленицу

22 февраля 2023, 05:15
Фото: 1MI
В 2023 году масленичные гуляния проходят с 20 по 26 февраля, в короткую рабочую неделю. А значит, у каждого будет возможность соблюсти традиции и приготовить блины. О пользе и вреде последних «Бел.Ру» рассказала врач-терапевт.

Масленица – один из любимых праздников белгородцев. Главное блюдо – это блины. Сколько можно съесть блинов за раз и что делать, если остановиться не получилось, «Бел.Ру» рассказала врач-терапевт областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Жерновая.

Татьяна Жерновая
Фото: Из личного архива спикера

Есть ли какая-то польза от блинов для организма человека?

Вкусовые качества и польза блинов для организма зависит от того, какие ингредиенты были использованы для приготовления. Как правило, среди основных продуктов, которые входят в состав теста, - молоко, яйца, мука, растительное масло. Если говорить об ажурных блинах, которые жарит практически каждая хозяйка, считается, что в 100 граммах готового продукта содержится 238 килокалорий: 7 грамм белков, 11 грамм жиров и 29 грамм углеводов. Это порядка четырёх-шести блинов.

За счёт высокого содержания углеводов и жиров калорийность блинов высокая. Но помимо этого, в состав блинов входят витамины и минеральные вещества за счёт наличия их в яичном желтке и муке . Это витамины группы В, фолиевая кислота, клетчатка, калий, магний.

Сколько блинов можно съесть за раз?

В качестве одного из приёмов пищи или перекуса можно съесть без каких-либо последствий для организма одну порцию блинов без начинки (четыре штуки). При этом всё очень индивидуально и зависит от состояния здоровья, интенсивности обмена веществ, наличия хронических заболеваний (нарушения жирового и углеводного обмена, нарушения функций щитовидной железы). Если человек худощавый, с интенсивным обменом веществ, ведущий активный образ жизни, он может съесть и восемь блинов с начинкой или без, а через три-четыре часа полноценно пообедать. А другие могут пить один чай и поправляться. Если у человека наблюдается избыточный индекс массы тела, ожирение, ему лишние калории не нужны. Но в честь праздника можно себе позволить один-два блинчика. При этом в любом случае нужно соблюдать «золотое правило» - чувство меры и уходить из-за стола с лёгким чувством голода.

Стоит внимательно относиться также и к блинчикам-полуфабрикатам. Если блины не домашние, мы не можем быть уверены в качестве используемых продуктов, сроке годности, условиях хранения. Поэтому в этом случае нельзя исключить вероятность несварения желудка или пищевого отправления.  

Кому стоит воздержаться от поедания блинов?

Несмотря на ряд преимуществ блинов, их не рекомендовано употреблять каждый день и в больших количествах, поскольку это большая углеводная нагрузка на организм. Поэтому воздержаться от блинов нужно людям с сахарным диабетом, метаболическим синдромом, ожирением, нарушением работы щитовидной железы. Также не стоит переусердствовать людям, которые хотят быть стройными.

Какие добавки к блинам более полезны, а от каких лучше отказаться?

Одно из самых полезных сочетаний – блины с рыбой, но не с пересоленной. Ведь повышенное потребление поваренной соли способствует задержке жидкости в организме и как следствие приводит к повышению артериального давления. Также блины можно сочетать с творогом с низким процентом жирности.

Наименьшая польза будет от блинов с вареньем, джемом, сгущённым молоком и другими добавками, в которых содержатся сахара. Быстроусваиваемая глюкоза практически не несёт никакой пользы, кроме ублажения вкусовых рецепторов. Если хочется блины со сладким, то можно добавить мёд, но при этом в тесто не стоит добавлять сахар.

Можно ли заменить какие-то ингредиенты, чтобы блины были менее «тяжёлыми»?

Чтобы уменьшить энергетическую ценность блинов, например, молоко можно взять не с 3,2% жирности, а 2,5%. Либо молоко можно разбавить кипячёной водой в пропорции 1:1. Также можно добавлять в тесто меньше сахара и растительного масла, которое несёт калорийную нагрузку. 

Что делать, если таки переели блинов?

Если появляется чувство тяжести необходимо организму помочь переварить пищу, приняв ферменты в таблетированной либо капсулированной форме. Как только чувство тяжести уменьшится, нужно излишнее количество потреблённых калорий отработать. Для этого лучше всего подойдёт пешая прогулка на свежем воздухе.

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