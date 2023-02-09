Белгородцев не вдохновила идея провести на Масленицу очередной фестиваль вареников

Вячеслав Гладков на эту жалобу ответил, что никто Масленицу отменять в Белгородской области не собирается. Просто фестиваль вареников в этом году решили провести в более широком формате, чем обычно, и продлить его сроки, поэтому вареники с разными начинками дополнят традиционные масленичные гулянья с блинами и сжиганием чучела.