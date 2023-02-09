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Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Белгородцев не вдохновила идея провести на Масленицу очередной фестиваль вареников

9 февраля 2023, 11:01
Фото: 1MI

Гладков обещал поругать администрацию Губкина за невкусные блины на Масленицу

Жителей Губкина смутило, что Масленицу в их городе совместили с фестивалем вареников. Горожане считают что останутся без блинов в этот праздничный день. Как рассказал Вячеслав Гладков, будет всё — и блины, и вареники.

Губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову пожаловались жители Губкина. По их словам, Масленицу местные власти заменили фестивалем вареников. Это возмутило людей: они потребовали провести праздник в духе народных традиций.

Какие вкусные блины на Масленицу! Нельзя искоренять народные традиции. Администрация Губкина вместо Масленицы решила устроить фестиваль вареников. Почему именно на Масленицу? Я против, чтобы вместо Масленицы проводили фестиваль вареников!
Татьяна, жительница Губкина

Вячеслав Гладков на эту жалобу ответил, что никто Масленицу отменять в Белгородской области не собирается. Просто фестиваль вареников в этом году решили провести в более широком формате, чем обычно, и продлить его сроки, поэтому вареники с разными начинками дополнят традиционные масленичные гулянья с блинами и сжиганием чучела.

По мнению главы региона, пока рано ругать администрацию Губкина за совмещение блинов и вареников. Для начала нужно посмотреть, как местные власти всё организуют.

Если блины будут невкусные, если блины будут без сметаны, без масла, если не будет толстых блинов и тонких блинов, если не будет блинов с начинкой, а будут только сырые вареники, то, конечно, это плохо и нужно ругать. А если к большому количеству с пылу с жару блинов добавят ещё вкуснейшие вареники с разной начинкой, я думаю, это не самая плохая беда, которая может быть.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, фестиваль вареников в 2023 году в Белгороде прошёл 13 января, на нём раздали около 200 тысяч вареников. Изюминкой мероприятия стало появление живого медведя, что многие горожане не оценили, сравнив такую забаву с эпохой Средневековья.

На гастрономическом фестивале в Белгороде раздали около 200 тысяч вареников
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#Вячеслав Гладков#Белгородская область#Губкин#Вареники#Блины#Масленица#Общество#Фестиваль#Ася Дугнист
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