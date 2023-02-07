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Posted Сегодня, 15:33

Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

Под Тулой обрушился подъезд многоэтажки

7 февраля 2023, 15:33
Фото: Telegram-канал "Mash"
Есть погибшие. Предварительной причиной происшествия называют взрыв газа, пишет Telegram-канал Mash.

На улице Химиков города Ефремов в Тульской области обрушился подъезд многоквартирного дома. По последним данным, погибли пятеро. Ещё трое — получили травмы. Причиной обрушения пятиэтажки называют взрыв газа в одной из квартир.

Из-под завалов также достали трёхлетнего ребёнка, который отделался царапинами. Под обломками ещё могут находиться люди. Жильцов дома уже эвакуируют в пункты временного размещения.

Напомним, 6 февраля в Турции и Сирии произошло сильное землетрясение магнитудой 7,7 балла. Погибли свыше 1 400 человек.

Фото: Telegram-канал "Mash"
Землетрясение в Турции и Сирии убило больше 1400 человек
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#Ася Дугнист#Ефремов#Тульская область#Происшествия#Обрушение#Пятиэтажный дом#Трагедия#Погибшие#Взрыв газа
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