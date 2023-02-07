Под Тулой обрушился подъезд многоэтажки

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
На улице Химиков города Ефремов в Тульской области обрушился подъезд многоквартирного дома. По последним данным, погибли пятеро. Ещё трое — получили травмы. Причиной обрушения пятиэтажки называют взрыв газа в одной из квартир.
Из-под завалов также достали трёхлетнего ребёнка, который отделался царапинами. Под обломками ещё могут находиться люди. Жильцов дома уже эвакуируют в пункты временного размещения.
Напомним, 6 февраля в Турции и Сирии произошло сильное землетрясение магнитудой 7,7 балла. Погибли свыше 1 400 человек.