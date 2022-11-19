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Из-за взрыва бытового газа обрушилась часть 5-этажного дома на Сахалине

Сегодня, 04:23
Фото: https://t.me/ENews112
По информации губернатора Сахалинской области, известно о трёх погибших.
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Взрыв

В посёлке Тымовское Сахалинской области 19 ноября в жилом 5-этажном доме взорвался газ. Из-за взрыва обрушились пять этажей подъезда.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что при взрыве погибли минимум три человека, ещё несколько ранены. Информация по погибшим ещё обновляется.

Ранее сообщалось, что дом обрушился из-за взрыва газа, однако по предварительным данным, он не был газифицирован.

Дом не был газифицирован. Причины взрыва выясняются.
Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области

Жителям обрушенного дома организовали пункт временного размещения в доме культуры.

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