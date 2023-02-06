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Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Землетрясение в Турции и Сирии убило больше 1400 человек

6 февраля 2023, 13:38
Фото: Reuters

В Турции в результате землетрясения погибло более 1000 человек

Землетрясение в Турции и Сирии магнитудой 7,7 балла случилось ночью 6 февраля, повторные толчки регистрировались днём, а число жертв стремительно росло с каждым часом по мере разбора завалов разрушенных домов, сообщает «Коммерсантъ».

Наибольшие потери и разрушения природная стихия нанесла Турции — здесь погибли больше 1000 человек. Около 2500 человек удалось спасти, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Разрушено 2,8 тыс. зданий.

В Сирии жертвами землетрясения стали более 400 человек, травмы различной степени тяжести получили свыше 1,3 тыс. пострадавших.

Днём 6 февраля в Турции случилось ещё одно землетрясение магнитудой 7,7 балла. Сколько человеческих жертв принесло оно, пока неизвестно.

 

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