Землетрясение в Турции и Сирии убило больше 1400 человек

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Наибольшие потери и разрушения природная стихия нанесла Турции — здесь погибли больше 1000 человек. Около 2500 человек удалось спасти, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Разрушено 2,8 тыс. зданий.
В Сирии жертвами землетрясения стали более 400 человек, травмы различной степени тяжести получили свыше 1,3 тыс. пострадавших.
Днём 6 февраля в Турции случилось ещё одно землетрясение магнитудой 7,7 балла. Сколько человеческих жертв принесло оно, пока неизвестно.