Белгородским студентам предложили перевестись в вузы Узбекистана

Предложение поступило для студентов восьми городов: Белгорода, Курска, Воронежа, Брянска, Ростова-на-Дону, Краснодара, Севастополя и Крыма. Интересно, что в документе со списком нет студентов непосредственно из Белгорода, только из области. Так, 18 человек из СТИ НИТУ «МИСиС» Старого оскола смогут вернуться домой. Большинство из них обучается на металлургов. Есть в списке и несколько студентов Губкинского филиала НИТУ «МИСиС».