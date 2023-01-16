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Posted Сегодня, 18:07

Published Сегодня, 18:07

Modified Сегодня, 18:09

Updated Сегодня, 18:09

Белгородским студентам предложили перевестись в вузы Узбекистана

Сегодня, 18:07
Фото: 1MI
Связано это с близостью к границе с Украиной. Такое предложение относится к вузам ещё семи регионов, сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

Теперь некоторые узбекистанцы, обучающиеся в российских вузах на границе с Украиной, могут перевестись в учебные заведения своей Республики. В министерстве утвердили список группы студентов.

Предложение поступило для студентов восьми городов: Белгорода, Курска, Воронежа, Брянска, Ростова-на-Дону, Краснодара, Севастополя и Крыма. Интересно, что в документе со списком нет студентов непосредственно из Белгорода, только из области. Так, 18 человек из СТИ НИТУ «МИСиС» Старого оскола смогут вернуться домой. Большинство из них обучается на металлургов. Есть в списке и несколько студентов Губкинского филиала НИТУ «МИСиС».

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Губкин#Вуз#Студенты#Иностранные студенты
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