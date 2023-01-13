На СГОКе в 2023 году выберут лучших представителей 12 профессий

Череду профессиональных состязаний рабочих профессий в январе откроет конкурс среди помощников машиниста тягового агрегата. В течение года соревноваться в мастерстве также будут машинисты тепловоза, крана, экскаватора, водители БелАЗа, электрогазосварщики, слесари-ремонтники, слесари по ремонту подвижного состава, токари, дробильщики, дорожно-путевые рабочие и контролеры продукции обогащения. Кроме того, представители самых многочисленных специальностей на СГОКе: слесари по ремонту и обслуживанию оборудования и электрогазосварщики примут участие в суперфиналах конкурсов между сотрудниками предприятий дивизиона Руда.