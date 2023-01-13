На СГОКе в 2023 году выберут лучших представителей 12 профессий

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
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Updated Сегодня, 09:48
Череду профессиональных состязаний рабочих профессий в январе откроет конкурс среди помощников машиниста тягового агрегата. В течение года соревноваться в мастерстве также будут машинисты тепловоза, крана, экскаватора, водители БелАЗа, электрогазосварщики, слесари-ремонтники, слесари по ремонту подвижного состава, токари, дробильщики, дорожно-путевые рабочие и контролеры продукции обогащения. Кроме того, представители самых многочисленных специальностей на СГОКе: слесари по ремонту и обслуживанию оборудования и электрогазосварщики примут участие в суперфиналах конкурсов между сотрудниками предприятий дивизиона Руда.
Победителей профсоревнований на Стойленском ГОКе награждают дипломами, корпоративными знаками «Лучший по профессии» и денежными премиями в размере 60, 40 и 25 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно. Помимо трех призовых мест в каждом конкурсе определяется победитель в номинации «Лучший молодой рабочий».
«Создание стимулов и возможностей для профессионального развития и роста — одно из основных направлений работы с сотрудниками на Стойленском ГОКе. На комбинате существуют специально разработанные программы подготовки, переквалификации и расширения специализации, программы формирования кадрового резерва и наставничества, которые помогают молодым специалистам развиваться, перенимая знания и опыт своих руководителей», — комментирует директор по персоналу дивизиона Руда Роман Великанский.
Конкурсы профмастерства на Стойленском ГОКе проходят более 15 лет. В прошлом году в них приняли участие 480 сотрудников предприятия.