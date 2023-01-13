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Posted Сегодня, 09:46

Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

На СГОКе в 2023 году выберут лучших представителей 12 профессий

Сегодня, 09:46
Фото: Стойленский ГОК
В 2023 году Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) проведет двенадцать различных конкурсов профессионального мастерства. Соревнования направлены на повышение престижа рабочих профессий и развитие технического творчества горняков, пополнение кадрового резерва предприятия и передачу производственного
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Конкурс

Череду профессиональных состязаний рабочих профессий в январе откроет конкурс среди помощников машиниста тягового агрегата. В течение года соревноваться в мастерстве также будут машинисты тепловоза, крана, экскаватора, водители БелАЗа, электрогазосварщики, слесари-ремонтники, слесари по ремонту подвижного состава, токари, дробильщики, дорожно-путевые рабочие и контролеры продукции обогащения. Кроме того, представители самых многочисленных специальностей на СГОКе: слесари по ремонту и обслуживанию оборудования и электрогазосварщики примут участие в суперфиналах конкурсов между сотрудниками предприятий дивизиона Руда.

Фото: Стойленский ГОК

Победителей профсоревнований на Стойленском ГОКе награждают дипломами, корпоративными знаками «Лучший по профессии» и денежными премиями в размере 60, 40 и 25 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно. Помимо трех призовых мест в каждом конкурсе определяется победитель в номинации «Лучший молодой рабочий».

 «Создание стимулов и возможностей для профессионального развития и роста — одно из основных направлений работы с сотрудниками на Стойленском ГОКе. На комбинате существуют специально разработанные программы подготовки, переквалификации и расширения специализации, программы формирования кадрового резерва и наставничества, которые помогают молодым специалистам развиваться, перенимая знания и опыт своих руководителей», — комментирует директор по персоналу дивизиона Руда Роман Великанский.

Конкурсы профмастерства на Стойленском ГОКе проходят более 15 лет. В прошлом году в них приняли участие 480 сотрудников предприятия.

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Стойленский ГОК#Профмастерство#Конкурс
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