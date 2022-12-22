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Сотрудников Стойленского ГОКа наградили ко Дню энергетика

Сегодня, 10:00
Фото: СГОК
В преддверии профессионального праздника Дня энергетика на Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) прошло торжественное собрание, на котором были подведены итоги работы, обозначены успехи, а также отмечены лучшие сотрудники энергетических подразделений комбината.

За лучшие показатели в работе корпоративными подарками и почетными грамотами Министерства промышленности и торговли РФ награждены 13 сотрудников СГОКа. 11 стойленцев отмечены почетными грамотами и благодарностями администрации Старооскольского округа, еще четырем стойленцам вручили профсоюзные награды.

Высочайшей корпоративной награды Золотого Почетного знака СГОКа I степени удостоены электросварщик энергоцеха Петр Глазнев и электрослесарь цеха автоматизации и метрологии Владимир Коршиков.

«Эта награда очень значима для меня. Стойленский ГОК давно стал родным: 36 лет моей жизни связаны с ним. На моих глазах растет производство, совершенствуются оборудование и технологии. Мне нравится находиться в этом ритме, быть частью этого движения, коллектива. Радует, что есть и молодежь, которая приходит с этим же настроем, с желанием развиваться и развивать предприятие», — прокомментировал электрослесарь цеха автоматизации и метрологии СГОКа Владимир Коршиков.

Фото: СГОК
#Алина Харина#Сгок
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