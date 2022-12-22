Сотрудников Стойленского ГОКа наградили ко Дню энергетика

За лучшие показатели в работе корпоративными подарками и почетными грамотами Министерства промышленности и торговли РФ награждены 13 сотрудников СГОКа. 11 стойленцев отмечены почетными грамотами и благодарностями администрации Старооскольского округа, еще четырем стойленцам вручили профсоюзные награды.
Высочайшей корпоративной награды Золотого Почетного знака СГОКа I степени удостоены электросварщик энергоцеха Петр Глазнев и электрослесарь цеха автоматизации и метрологии Владимир Коршиков.
«Эта награда очень значима для меня. Стойленский ГОК давно стал родным: 36 лет моей жизни связаны с ним. На моих глазах растет производство, совершенствуются оборудование и технологии. Мне нравится находиться в этом ритме, быть частью этого движения, коллектива. Радует, что есть и молодежь, которая приходит с этим же настроем, с желанием развиваться и развивать предприятие», — прокомментировал электрослесарь цеха автоматизации и метрологии СГОКа Владимир Коршиков.