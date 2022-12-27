Стойленский ГОК готовит новогодние подарки для детей работников предприятия

Кроме этого, с 20 декабря по 6 января дети стойленцев совместно с родителями могут посетить семейный активити-комплекс «Боше-Парк» в Старом Осколе и побывать на спектакле «Снежная королева» в Старооскольском театре для детей и молодежи. Пригласительные билеты раздают в структурных подразделениях.
Также работники СГОКа могут поучаствовать в онлайн-конкурсах и акциях, которые ежегодно проходят на корпоративном портале Группы НЛМК.
200 новогодних наборов конфет от предприятия передадут детям-инвалидам и детям из малообеспеченных семей.
Также до 19 января каждый сотрудник Группы НЛМК может почувствовать себя волшебником, приняв участие в новогоднем марафоне в пользу подопечных Благотворительного фонда «Милосердие» — социального партнера Группы НЛМК.
Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.