Стойленский ГОК готовит новогодние подарки для детей работников предприятия

В преддверии Нового года около 4000 детей сотрудников Стойленского ГОКа и других предприятий Группы НЛМК, которые работают в Старом Осколе, получат традиционные сладкие и полезные корпоративные подарки. В этом году в состав подарка, кроме конфет, входит подвижная напольная игра «Твистер».

Сюжет Новый год