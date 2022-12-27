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Стойленский ГОК готовит новогодние подарки для детей работников предприятия

Сегодня, 11:05
Фото: Стойленский ГОК
В преддверии Нового года около 4000 детей сотрудников Стойленского ГОКа и других предприятий Группы НЛМК, которые работают в Старом Осколе, получат традиционные сладкие и полезные корпоративные подарки. В этом году в состав подарка, кроме конфет, входит подвижная напольная игра «Твистер».

Кроме этого, с 20 декабря по 6 января дети стойленцев совместно с родителями могут посетить семейный активити-комплекс «Боше-Парк» в Старом Осколе и побывать на спектакле «Снежная королева» в Старооскольском театре для детей и молодежи. Пригласительные билеты раздают в структурных подразделениях.

Также работники СГОКа могут поучаствовать в онлайн-конкурсах и акциях, которые ежегодно проходят на корпоративном портале Группы НЛМК.

200 новогодних наборов конфет от предприятия передадут детям-инвалидам и детям из малообеспеченных семей.

Также до 19 января каждый сотрудник Группы НЛМК может почувствовать себя волшебником, приняв участие в новогоднем марафоне в пользу подопечных Благотворительного фонда «Милосердие» — социального партнера Группы НЛМК.

Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.

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#Общество#Артем Черненко#Белгородская область#Стойленский ГОК#Подарки#Новый год
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