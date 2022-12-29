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Главврач и дворник: по каким специальностям россияне подавали меньше всего резюме

Сегодня, 07:26
Фото: 1MI
Самая незначительная конкуренция наблюдается среди главврачей, токарей, слесарей — в профессиях, где не хватает работников, сообщают «Новые известия».
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Работа

Специалисты портала hh.ru назвали профессии, которые стали самыми непопулярными в России. Реже всего россияне подавали резюме на должности главврача, токаря, машиниста, агронома, дворника, заведующего отделением в больницах.

На токарей приходится всего 0,6 резюме на вакансию, на врачей и дворников — по 0,8. По 1,1 — на слесаря и повара, сварщика — 1,2. Индекс составляли на основе 7 млн вакансий и 16 млн резюме.

Наибольшая конкуренция в этом году наблюдается у бортпроводников. На вакансию у них приходится порядка 900 резюме. Также в рейтинге лидируют дата-сайентисты, механики, методисты, инженеры ПНР, бизнес-аналитики.

Какие профессии пользуются популярностью среди жителей Белгорода
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#Общество#Работа#Резюме#Наталья Корявых
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