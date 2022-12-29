Главврач и дворник: по каким специальностям россияне подавали меньше всего резюме

Специалисты портала hh.ru назвали профессии, которые стали самыми непопулярными в России. Реже всего россияне подавали резюме на должности главврача, токаря, машиниста, агронома, дворника, заведующего отделением в больницах.
На токарей приходится всего 0,6 резюме на вакансию, на врачей и дворников — по 0,8. По 1,1 — на слесаря и повара, сварщика — 1,2. Индекс составляли на основе 7 млн вакансий и 16 млн резюме.
Наибольшая конкуренция в этом году наблюдается у бортпроводников. На вакансию у них приходится порядка 900 резюме. Также в рейтинге лидируют дата-сайентисты, механики, методисты, инженеры ПНР, бизнес-аналитики.