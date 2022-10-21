Белгородские работодатели стали чаще приглашать женщин на собеседования

Что касается возраста соискателей, в Белгородской области на 2% реже приглашали на собеседования работников в возрасте 18-24 лет. На 1 % выросло число приглашений людей в возрасте 45-54 лет. Для людей в возрастном диапазоне 35-44 лет ничего не изменилось.