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Белгородские работодатели стали чаще приглашать женщин на собеседования

Сегодня, 15:17
Фото: 1MI
В связи с объявлением частичной мобилизации к концу сентября число таких приглашений выросло на 3 %, сообщает HeadHunter.

В Белгородской области к концу сентября женщин стали приглашать на собеседования на 3 % чаще. Динамика выросла в связи с объявлением частичной мобилизации.

Доля женских резюме, интересующих рекрутеров, выросла с 59 % до 62 %, мужских – сократилась с 41 % до 38 %. Наиболее ощутимо изменения видны в сфере страхования. Женщин приглашают на 9 % чаще.

Больше всего по стране интерес к женщинам как к потенциальным работникам наблюдается в Чукотском АО. Показатель вырос на 19 %. В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии – на 16 % и 14 % соответственно.

Что касается возраста соискателей, в Белгородской области на 2% реже приглашали на собеседования работников в возрасте 18-24 лет. На 1 % выросло число приглашений людей в возрасте 45-54 лет. Для людей в возрастном диапазоне 35-44 лет ничего не изменилось.

Ранее сообщалось, что мобилизованным белгородцам сохранят зарплаты на период прохождения воинской службы. Попавшим под частичную мобилизацию жителям региона также выплачивают по 100 тыс. рублей.

 

#Общество#Занятость#Работодатели#Вакансии#Собеседование#Женщины#Статистика#Евгений Грицков
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