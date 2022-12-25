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Белгородская область первой в стране открыла школу на 100 человек по концессии

Сегодня, 09:33
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, школа на 100 мест открылась в микрорайоне Восточный-1 Белгорода. Строительство велось в рамках концессионного соглашения с «ПроШколой».

Глава региона сегодня утром 25 декабря сообщил, что Белгородская область первая в стране ввела в эксплуатацию новую школу в рамках совместного проекта Правительства РФ и структуры ВЭБ — «ПроШкола». Речь идёт об учебном заведении в микрорайоне Восточный-1 Белгорода. Новая школа сможет вместить 100 человек.

Как отметил Гладков, школа была возведена в рекордно короткие сроки. В ближайшие недели будут введены в эксплуатацию ещё два учебных заведения.

Таким образом, мы подтвердили своё лидерство - первыми подали заявку, первыми сдаём объекты. В рекордно короткие сроки школы были построены. Я надеюсь, что дети после того, как выйдут с дистанционного обучения увидят, насколько современными являются построенные школы и будут получать только одни пятерки.
Вячеслав Гладков

Напомним, что школу построили в рамках нацпроекта «Образование». На стройку было выделено порядка 288 млн рублей. 

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#Артем Черненко#Общество#Губернатор#Белгород#Школа#Строительство#Концессия#Восточный-1
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