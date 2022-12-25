Белгородская область первой в стране открыла школу на 100 человек по концессии

Глава региона сегодня утром 25 декабря сообщил, что Белгородская область первая в стране ввела в эксплуатацию новую школу в рамках совместного проекта Правительства РФ и структуры ВЭБ — «ПроШкола». Речь идёт об учебном заведении в микрорайоне Восточный-1 Белгорода. Новая школа сможет вместить 100 человек.
Как отметил Гладков, школа была возведена в рекордно короткие сроки. В ближайшие недели будут введены в эксплуатацию ещё два учебных заведения.
Таким образом, мы подтвердили своё лидерство - первыми подали заявку, первыми сдаём объекты. В рекордно короткие сроки школы были построены. Я надеюсь, что дети после того, как выйдут с дистанционного обучения увидят, насколько современными являются построенные школы и будут получать только одни пятерки.
Вячеслав Гладков
Напомним, что школу построили в рамках нацпроекта «Образование». На стройку было выделено порядка 288 млн рублей.