Белгородская область первой в стране открыла школу на 100 человек по концессии

Глава региона сегодня утром 25 декабря сообщил, что Белгородская область первая в стране ввела в эксплуатацию новую школу в рамках совместного проекта Правительства РФ и структуры ВЭБ — «ПроШкола». Речь идёт об учебном заведении в микрорайоне Восточный-1 Белгорода. Новая школа сможет вместить 100 человек.