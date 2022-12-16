В обстрелянной ВСУ школе под Белгородом находились директор и дежурные сотрудники

Детей в школе не было, так как образовательное учреждение перевели на дистанционное обучение. Обошлось без пострадавших, однако есть повреждения здания. Как сообщают «Вести. Белгород», по Шебекинском горокругу, предположительно, били из РСЗО «Град».

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