В обстрелянной ВСУ школе под Белгородом находились директор и дежурные сотрудники

16 декабря в Новой Таволжанке от обстрела ВСУ пострадала школа. В здании, по информации тележурналистов, находились дежурные сотрудники и директор. Тем не менее никто не пострадал. Жертв, как ранее сообщал губернатор Вячеслав Гладков, нет.
Детей в школе не было. Само образовательное учреждение ранее перевели на дистанционное обучение.
Основной удар пришёлся по подвалу здания. Задело трубы отопления, разбито окно на первом этаже, выбило стёкла на цокольном этаже. На месте продолжают работать аварийные службы.
По предварительной версии, по селу в приграничном горокруге били из РСЗО «Град».
Обстрел «Градами» ВСУ вели в ноябре по Шебекино. Тогда снаряд попал в частный дом — пострадала 15-летняя девушка. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии.