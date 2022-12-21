В Белгородском районе за сутки зафиксировали 56 прилетов

Во время прямого эфира глава Белгородского района Владимир Перцев поделился деталями неспокойного дня. Всего в муниципалитете обнаружили 56 прилётов за сутки. Больше всего досталось Нехотеевке — 17 прилётов. В Журавлёвке их было 15, как и в Щетиновке, ещё шесть в Красном Хуторе и три — в Устинке.



20 декабря, по словам Владимира Перцева, было шумно из-за большого количества прилётов. Но повреждений практически нет: в основном, всё происходило вдалеке от жилых домов.