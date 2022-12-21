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В Белгородском районе за сутки зафиксировали 56 прилетов

Сегодня, 17:32
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Повреждений практически нет. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Перцев.
Сюжет
Обстрел

Во время прямого эфира глава Белгородского района Владимир Перцев поделился деталями неспокойного дня. Всего в муниципалитете обнаружили 56 прилётов за сутки. Больше всего досталось Нехотеевке — 17 прилётов. В Журавлёвке их было 15, как и в Щетиновке, ещё шесть в Красном Хуторе и три — в Устинке.

20 декабря, по словам Владимира Перцева, было шумно из-за большого количества прилётов. Но повреждений практически нет: в основном, всё происходило вдалеке от жилых домов.

Напомним, также вчера ВСУ обстреляли Шебекино. Снаряды упали на промышленную зону — пострадал один человек. Могло быть и больше жертв, но рабочие успели спуститься в подвал.

Видео: соцсети Владимира Перцева
Очевидцы рассказали подробности обстрела Шебекино
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#Кристина Семенчук#Белгородский район#Владимир перцев#Обстрел ВСУ#Прилёты#Обстрел#Происшествия#Спецоперация#Видео
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