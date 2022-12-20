В Белгородской области подорожает техосмотр

В Белгородской области повысится предельный размер платы за проведение техосмотра транспорта. Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.
Стоимость зависит от категории автомобиля. Согласно постановлению регионального правительства, техосмотр авто с не более чем восьмью местами для сидения обойдётся максимально в 913 рублей. ТО для машины с более чем восьмью местами для пассажиров, весом не больше пяти тонн будет стоить 1563 рубля. Если вес более пяти тонн — 1888 рублей.
ТО для авто, предназначенных для перевозки грузов, весом до 3,5 тонны обойдётся в 999 рублей. Если вес более 3,5 тонны, но менее 12 тонн — 1821 рубль, при массе более 12 тонн — 1966 рублей.
Плата за техосмотр автомобилей оперативных служб варьируется от 974 до 2053 рублей. ТО транспортных средств для перевозки опасных грузов будет стоить от 904 до 2370 рублей. Техосмотр троллейбусов — 813 рублей.
Напомним, в 2022 году стоимость ТО автомобилей с не более чем восьмью местами для сидения стоил всего 450 рублей. Техосмотр авто оперативных служб стоил от 480 до 1020 рублей.