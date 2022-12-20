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В Белгородской области подорожает техосмотр

Сегодня, 13:59
Фото: 1MI
В регионе установили предельный размер платы за проведение техосмотра. Соответствующее постановление правительства области вступит в силу с 1 января.

В Белгородской области повысится предельный размер платы за проведение техосмотра транспорта. Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.

Стоимость зависит от категории автомобиля. Согласно постановлению регионального правительства, техосмотр авто с не более чем восьмью местами для сидения обойдётся максимально в 913 рублей. ТО для машины с более чем восьмью местами для пассажиров, весом не больше пяти тонн будет стоить 1563 рубля. Если вес более пяти тонн — 1888 рублей.

ТО для авто, предназначенных для перевозки грузов, весом до 3,5 тонны обойдётся в 999 рублей. Если вес более 3,5 тонны, но менее 12 тонн — 1821 рубль, при массе более 12 тонн — 1966 рублей.

Плата за техосмотр автомобилей оперативных служб варьируется от 974 до 2053 рублей. ТО транспортных средств для перевозки опасных грузов будет стоить от 904 до 2370 рублей. Техосмотр троллейбусов — 813 рублей.

Напомним, в 2022 году стоимость ТО автомобилей с не более чем восьмью местами для сидения стоил всего 450 рублей. Техосмотр авто оперативных служб стоил от 480 до 1020 рублей.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Автомобили#Техосмотр#Изменения#Общество
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