В Белгородской области подорожает техосмотр

Стоимость зависит от категории автомобиля. Согласно постановлению регионального правительства, техосмотр авто с не более чем восьмью местами для сидения обойдётся максимально в 913 рублей. ТО для машины с более чем восьмью местами для пассажиров, весом не больше пяти тонн будет стоить 1563 рубля. Если вес более пяти тонн — 1888 рублей.