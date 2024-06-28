bel.ru
ГлавноеВсе новости

Техосмотр

Выбрать дату
2024
Скоро сыпаться будут? Белгородцев возмутили старые автобусы на маршрутах
Речь идёт о маршруте № 41а. Белгородский активист проверил данные об автобусе и неприятно удивился. Свою жалобу он оставил в соцсетях.
28 июня, 10:45
2023
Стало известно, как сильно подорожает техосмотр в Белгородской области в 2024 году
19 декабря 2023, 15:02
2022
В Белгородской области подорожает техосмотр
20 декабря 2022, 13:59
В России осенью сильно подорожает техосмотр
В стране в силу вступит новая методика по расчёту цен на техосмотр. Она будет учитывать уровень инфляции в регионах, а затем – все показатели субъекта, сообщает РБК AUTONEWS.
30 августа 2022, 16:35

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика