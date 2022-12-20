Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Шебекинский роддом могут открыть уже на следующей неделе

Сегодня, 12:47
Фото: 1MI
Если этого не произойдёт, тогда медучреждение заработает в январе. Об этом сообщил региональный министр здравоохранения Андрей Иконников.
Сюжет
Медики

Как отметил чиновник, шебекинский роддом должен заработать уже со следующей недели. Если не получится — тогда в январе. Иконников добавил, что сотрудники все готовы.

Что касается женщин с ковидом, их будут принимать в инфекционной больнице. Там развёрнуты койки, палаты и операционная. Также дежурят врачи-гинекологи и инфекционисты.

Напомним, беременных жительниц привозили в шебекинский роддом, когда муниципалитет подвергался ежедневным обстрелам. Белгородки просили губернатора Вячеслава Гладкова выбрать другое медучреждение, куда будут отвозить беременных с признаками ОРВИ и коронавируса. Иконников пообещал найти другую больницу.

Роддом для белгородок с признаками простуды и COVID-19 откроют в другом месте
Узнать подробнее
Читайте также:
Будут ли закрывать роддом в Шебекино из-за обстрелов?Шебекинский роддом выводят из ковидного режима работыГладков рассказал, почему шебекинский ковидный роддом не переводят в обычный режим
#Кристина Семенчук#Город#Шебекино#Андрей иконников#Шебекинский роддом#Медики#Открытие роддома
Подпишитесь
Шебекино вновь под обстрелом ВСУ, есть пострадавший
Сегодня, 09:49
Шум и ярость: из-за чего белгородцы судятся с гастробаром Mesto Grill
Сегодня, 10:09
Полковник запаса Головатюк рассказал, когда прекратятся постоянные обстрелы Белгорода
Сегодня, 07:12
Получившие СМС об обстреле шебекинцы сообщили о пожаре в горокруге
Сегодня, 09:01
Белгородский пожарный погиб в СВО в Херсонской области
Сегодня, 11:45
Гладков привёл новые подробности обстрела промзоны в Шебекино
Сегодня, 12:29