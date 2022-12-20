Шебекинский роддом могут открыть уже на следующей неделе

Как отметил чиновник, шебекинский роддом должен заработать уже со следующей недели. Если не получится — тогда в январе. Иконников добавил, что сотрудники все готовы.
Что касается женщин с ковидом, их будут принимать в инфекционной больнице. Там развёрнуты койки, палаты и операционная. Также дежурят врачи-гинекологи и инфекционисты.
Напомним, беременных жительниц привозили в шебекинский роддом, когда муниципалитет подвергался ежедневным обстрелам. Белгородки просили губернатора Вячеслава Гладкова выбрать другое медучреждение, куда будут отвозить беременных с признаками ОРВИ и коронавируса. Иконников пообещал найти другую больницу.