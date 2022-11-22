Роддом для белгородок с признаками простуды и COVID-19 откроют в другом месте

Глава региона Вячеслав Гладков в прямом эфире «10 вопросов губернатору» сообщил, что беременных женщин с признаками простуды и коронавируса больше не будут привозить в шебекинский роддом. Решение связано с постоянным обстрелом Шебекино.
Министр здравоохранения Андрей Иконников взял вопрос на проработку. Беременных белгородок будем размещать в другом месте. В конце недели проинформируем, где конкретно.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Вопрос о закрытии роддома белгородки подняли ещё 1 ноября. Тогда глава региона сообщил, что решение примут в течение двух-трёх дней.
Напомним, что беременных белгородок с признаками ОРВИ, ОРЗ или коронавируса на протяжении трёх лет отправляют в Шебекинскую ЦРБ. С начала военной спецоперации Шебекино неоднократно подвергалось обстрелу с украинской стороны. Последний обстрел города произошёл 19 ноября.