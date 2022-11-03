Будут ли закрывать роддом в Шебекино из-за обстрелов?

По словам главы минздрава Белгородской области Андрея Иконникова, вопрос о работе Шебекинского ковидного роддома ещё обсуждается.
Вопрос сложный, потому что в основном там находятся женщины из Белгорода и близлежащих районов. Вокруг Белгорода, кроме шебекинского роддома, больше такого роддома нет. Мы думаем, как правильно выйти из этой ситуации.
Андрей Иконников
В соответствии с методическими рекомендациями минздрава это должен быть роддом с лицензией на осуществление гинекологии и неонатологии, подчеркнул Иконников.
Сейчас в шебекинском роддоме в среднем находятся 2-3 женщины. Полностью закрывать перинатальный центр не планируется.
Напомним, что больницу в Шебекино из-за обстрелов закрывать не будут. При ухудшении обстановки будут приниматься отдельные меры.