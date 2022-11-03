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Будут ли закрывать роддом в Шебекино из-за обстрелов?

Сегодня, 08:56
Фото: 1MI

Андрей Иконников рассказал, будут ли закрывать роддом в Шебекино из-за обстрелов

Вопрос подняли во время брифинга по коронавирусу 3 ноября.

По словам главы минздрава Белгородской области Андрея Иконникова, вопрос о работе Шебекинского ковидного роддома ещё обсуждается.

Вопрос сложный, потому что в основном там находятся женщины из Белгорода и близлежащих районов. Вокруг Белгорода, кроме шебекинского роддома, больше такого роддома нет. Мы думаем, как правильно выйти из этой ситуации.
Андрей Иконников

В соответствии с методическими рекомендациями минздрава это должен быть роддом с лицензией на осуществление гинекологии и неонатологии, подчеркнул Иконников.

Сейчас в шебекинском роддоме в среднем находятся 2-3 женщины. Полностью закрывать перинатальный центр не планируется.

Напомним, что больницу в Шебекино из-за обстрелов закрывать не будут. При ухудшении обстановки будут приниматься отдельные меры.

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#Алина Харина#Медицина#Эксклюзив#Коронавирус#Операция на Украине#Шебекино#Роддом#Обстрелы
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