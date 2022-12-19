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Над Белгородом вновь раздались громкие звуки

Сегодня, 11:29
Фото: 1MI
О звуках сообщили жители Харьковской горы. Сообщается, что связано это с работой российской армии.
Сюжет
СВО

После полудня в Белгороде раздалось несколько отдалённых хлопков. Особенно хорошо их было слышно на Харьковской горе.

Известно, что бахи связаны с работой Вооружённых сил РФ. Помимо этого, уточняется, что звуки стрельбы, которые могли слышать белгородцы, раздавались с мест проведения учений.

Громко сегодня было и в Шебекинском горокруге. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, после обстрела на территории около 14 тыс. человек на время остались без света. Помимо этого, под обстрел попал хутор Панков — повреждения получили два частных дома.

При новом обстреле Шебекинского горокруга пострадали два дома
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#Город#СВО#Новости Белгорода#Белгород#Громкие звуки#Бахи#Инна Рогова
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