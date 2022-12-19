Над Белгородом вновь раздались громкие звуки

После полудня в Белгороде раздалось несколько отдалённых хлопков. Особенно хорошо их было слышно на Харьковской горе.
Известно, что бахи связаны с работой Вооружённых сил РФ. Помимо этого, уточняется, что звуки стрельбы, которые могли слышать белгородцы, раздавались с мест проведения учений.
Громко сегодня было и в Шебекинском горокруге. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, после обстрела на территории около 14 тыс. человек на время остались без света. Помимо этого, под обстрел попал хутор Панков — повреждения получили два частных дома.