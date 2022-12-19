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Гладков подтвердил обстрел под Белгородом

Сегодня, 09:22
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

После обстрела под Белгородом без света остались около 14 тыс. человек

Под обстрелом вновь оказался Шебекинский горокруг. Без света временно остались около 14 тыс. человек, заявил губернатор.
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СВО

19 декабря Шебекинский горокруг вновь попал под обстрел ВСУ, подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, из-за нарушения в работе электроснабжения без света остались около 14 тыс. человек. Аварийные бригады приступили к переподключению на резервные источники.

В «Белгородэнерго» в свою очередь добавили, что электричество в горокруге должны восстановить в течение 2-3 часов.

«Перерыв в электроснабжении потребителей Шебекинского горокруга связан с повреждением энергооборудования из-за обстрела. В настоящее время энергетики подают электроэнергию социально значимым объектам и населению по резервным схемам. Большую часть уже перезапитали», — заявили в пресс-службе компании.

В то же время ранее в Белоблводоканале сообщили, что в Шебекино по состоянию на 12:00 уже начался запуск объектов водоснабжения. На рабочее давление выйти планируют в течение 1-1,5 часа.

О том, что в Шебекинском горокруге с утра было неспокойно, местные жители рассказали в соцсетях. Сообщалось, что громкие звуки могут быть связаны с работой российских военнослужащих. Однако спустя время шебекинцы стали получать СМС-оповещения об обстреле.

Жителям Шебекино рассылают СМС об обстреле
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#Инна Рогова#Происшествия#СВО#Обстрел#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Электричество#Вода
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