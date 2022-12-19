Гладков подтвердил обстрел под Белгородом

О том, что в Шебекинском горокруге с утра было неспокойно, местные жители рассказали в соцсетях. Сообщалось, что громкие звуки могут быть связаны с работой российских военнослужащих. Однако спустя время шебекинцы стали получать СМС-оповещения об обстреле.