Гладков подтвердил обстрел под Белгородом

19 декабря Шебекинский горокруг вновь попал под обстрел ВСУ, подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, из-за нарушения в работе электроснабжения без света остались около 14 тыс. человек. Аварийные бригады приступили к переподключению на резервные источники.
В «Белгородэнерго» в свою очередь добавили, что электричество в горокруге должны восстановить в течение 2-3 часов.
«Перерыв в электроснабжении потребителей Шебекинского горокруга связан с повреждением энергооборудования из-за обстрела. В настоящее время энергетики подают электроэнергию социально значимым объектам и населению по резервным схемам. Большую часть уже перезапитали», — заявили в пресс-службе компании.
В то же время ранее в Белоблводоканале сообщили, что в Шебекино по состоянию на 12:00 уже начался запуск объектов водоснабжения. На рабочее давление выйти планируют в течение 1-1,5 часа.
О том, что в Шебекинском горокруге с утра было неспокойно, местные жители рассказали в соцсетях. Сообщалось, что громкие звуки могут быть связаны с работой российских военнослужащих. Однако спустя время шебекинцы стали получать СМС-оповещения об обстреле.