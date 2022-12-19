Последствия обстрела белгородского посёлка попали на фото

18 декабря Белгородская область оказалась под обстрелом. Пострадал в том числе и посёлок Красная Яруга. Последствия обстрелов появились в Сети.
В результате происшествия в посёлке пострадали два человека. Девушка получила осколочные ранения. Теперь она лечится амбулаторно. Мужчину контузило. От госпитализации он отказался.
В этот же день под обстрел попал и Белгород. В областном центре повреждения получили 60 квартир и 32 автомобиля. Всего в регионе в результате происшествия погиб один человек, 12 пострадали.