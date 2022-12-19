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Последствия обстрела белгородского посёлка попали на фото

Сегодня, 10:14
Фото: телеграм-канал «Жесть Белгород»
Накануне Красная Яруга оказалась под огнём ВСУ. Фото с повреждениями зданий опубликовали в телеграм-канале «Жесть Белгород».

18 декабря Белгородская область оказалась под обстрелом. Пострадал в том числе и посёлок Красная Яруга. Последствия обстрелов появились в Сети.

В результате происшествия в посёлке пострадали два человека. Девушка получила осколочные ранения. Теперь она лечится амбулаторно. Мужчину контузило. От госпитализации он отказался.

В этот же день под обстрел попал и Белгород. В областном центре повреждения получили 60 квартир и 32 автомобиля. Всего в регионе в результате происшествия погиб один человек, 12 пострадали.

Фото: телеграм-канал «Жесть Белгород»
Вячеслав Гладков подтвердил обстрел белгородского посёлка
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#Наталья Корявых#Происшествия#Обстрел Белгорода 18 декабря#Белгородская область#Белгород#Красная Яруга#Обстрел ВСУ#Пострадавшие#Повреждение#Видео
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