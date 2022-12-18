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Как правильно устанавливать ёлку и использовать гирлянду

Сегодня, 07:37
Фото: 1MI

Белгородцам рассказали, как правильно устанавливать ёлку и использовать гирлянду.

Правилами установки новогоднего дерева поделились в региональном МЧС.

Многие семьи предпочитают устанавливать дома искусственную ёлку. Такие ёлки изготовлены из синтетических материалов, которые при горении выделяют ядовитые вещества.

Чтобы избежать пожаров в период новогодних праздников, ёлку необходимо устанавливать подальше от отопительных приборов и источников открытого огня — каминов, газовых плит и т. д.

Искусственные ёлки должны иметь противопожарную пропитку. Эта информация должна быть указана на упаковке. Ёлку не стоит украшать ватой, свечами и легковоспламеняющимися игрушками. Также для украшения новогоднего дерева нельзя использовать электрические изделия без сертификатов.

При выборе гирлянды необходимо отдавать предпочтение менее мощным — чем меньше мощность лампочек, тем меньше они нагреваются. Если в процессе использования гирлянды обнаружено повреждение, её необходимо сразу отключить. На ночь и при уходе из дома гирлянды следует выключать из розетки.

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#Алина Харина#Общество#Новый год#Белгородская область#Спасатель#Елка#Гирлянда
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