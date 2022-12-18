Как правильно устанавливать ёлку и использовать гирлянду

Многие семьи предпочитают устанавливать дома искусственную ёлку. Такие ёлки изготовлены из синтетических материалов, которые при горении выделяют ядовитые вещества.
Чтобы избежать пожаров в период новогодних праздников, ёлку необходимо устанавливать подальше от отопительных приборов и источников открытого огня — каминов, газовых плит и т. д.
Искусственные ёлки должны иметь противопожарную пропитку. Эта информация должна быть указана на упаковке. Ёлку не стоит украшать ватой, свечами и легковоспламеняющимися игрушками. Также для украшения новогоднего дерева нельзя использовать электрические изделия без сертификатов.
При выборе гирлянды необходимо отдавать предпочтение менее мощным — чем меньше мощность лампочек, тем меньше они нагреваются. Если в процессе использования гирлянды обнаружено повреждение, её необходимо сразу отключить. На ночь и при уходе из дома гирлянды следует выключать из розетки.