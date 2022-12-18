Как правильно устанавливать ёлку и использовать гирлянду

При выборе гирлянды необходимо отдавать предпочтение менее мощным — чем меньше мощность лампочек, тем меньше они нагреваются. Если в процессе использования гирлянды обнаружено повреждение, её необходимо сразу отключить. На ночь и при уходе из дома гирлянды следует выключать из розетки.