Сколько стоят искусственные ёлки в преддверии Нового года в Белгороде

Большое количество объявлений о продаже искусственных ёлок мы нашли также на «Авито». В основном белгородцы продают ёлки средних размеров от 1000 рублей. Один из продавцов указывает, что продаёт ёлки по ценам прошлого года. Ёлку длиной в 1,7 м можно купить за 2990 рублей, 1,3 м ёлки обойдётся в 1290 рублей.