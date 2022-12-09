Сколько стоят искусственные ёлки в преддверии Нового года в Белгороде

Стоимость искусственных ёлок в интернет-магазинах начинается от 1500 рублей. К примеру, ёлка из ПВХ длиной 90 см обойдётся в 1825 рублей. Ёлка длиной 2,1 м обойдётся покупателю в 2 715 рублей.
Приобрести ёлку можно и за 22 тыс. рублей. Длина дерева достигает 2,3 м. Из описания следует, что такая ёлка имеет естественный зелёный цвет, иголки короткие и густые, как у настоящей ели.
За 52 тыс. рублей в интернет-магазине можно приобрести ёлку длиной 2,4 м. Хвоя у такой ёлки литая. Особенность этого искусственного дерева в том, что оно выполнена из противопожарных материалов.
Большое количество объявлений о продаже искусственных ёлок мы нашли также на «Авито». В основном белгородцы продают ёлки средних размеров от 1000 рублей. Один из продавцов указывает, что продаёт ёлки по ценам прошлого года. Ёлку длиной в 1,7 м можно купить за 2990 рублей, 1,3 м ёлки обойдётся в 1290 рублей.
Искусственную Кремлёвскую ёлку длиной 1,5 м на сайте объявлений можно приобрести за 8900 рублей. Как указывает автор объявления, кремлёвские ёлки выполнены с максимальной реалистичностью.
Литые ветки из полипропилена придают ёлке реалистичный вид, они приятные на ощупь, не жёсткие.
Продавец
Приобрести искусственную литую ёлку длиной 1,5 м можно также за 7500 рублей. Продавец отмечает, что купить её можно также в рассрочку.
Продают через сайт объявлений также ёлки б/у. К примеру, такая ёлка длиной 1,45 м обойдётся покупателю в 2 тыс. рублей.
Представлены на сайтах объявлений и оригинальные деревянные ёлки с гирляндой. Автор одного из таких объявлений подчёркивает, что такая ёлка впишется в любой интерьер. Приобрести деревянную ель высотой 1,5 м можно за 1800 рублей.
Мы также изучили стоимость искусственных ёлок на сайтах магазинов Белгорода. Выяснилось, что стоимость ёлок начинается от 1000 рублей. В одной из торговых точек приобрести ёлку в 1 м можно за 1999 рублей. Ёлка высотой 2 м обойдётся уже в 4368 рублей.
В магазине, где представлены товары для дома и дачи, 1,5 м искусственной ёлки обойдётся в 1785 рублей. Представлена в магазине также «Байкальская» ёлка. 1,5 м такой ели стоит 7511 рублей. Жёсткая хвоя имитирует настоящие иголки. Особенность этого дерева в том, что оно выполнено из разных материалов. Ёлку также украшают настоящие шишки.
Напомним, что Белгородский драматический театр им. М. С. Щепкина покупает искусственную Венскую ель за 224 тыс. рублей. Длина такой ёлки достигает пяти метров и весит 184 килограмма.