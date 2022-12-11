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Дорожные «нанотехнологии» возмутили старооскольцев

Сегодня, 08:04
Фото: "Публичный Старый Оскол" в ВК
Зимний ремонт проезжей части по- прежнему вызывает много вопросов у жителей Старого Оскола.

Подписчики одного из популярных в муниципалитете пабликов в очередной раз не прошли мимо «дышащей» паром свежей кучи асфальта, которую ловко раскидывали рабочие в микрорайоне Парковый. Асфальт  выгрузили, разбросали и утрамбовали, залатав яму во дворе. Дорожников, ремонтирующих выбоину в юго-западной части города, не смутил ни снег, ни перепады температуры. Зимний ремонт местные жители сфотографировали и выложили в сеть, вопрошая, долго ли продержится?

«Наноремонт»  не остался незамеченным ни в реальности, ни в сети. Одни читатели высмеяли горе-мастеров, другие иронично смирились с непрактичной работой, которую скорее всего придется по весне переделывать. 

 
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#Татьяна Панарина#Город#Новости Старого Оскола#Фотофакт#Старый Оскол#Ремонт дорог#Укладка асфальта зимой
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