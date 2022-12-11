Дорожные «нанотехнологии» возмутили старооскольцев

Подписчики одного из популярных в муниципалитете пабликов в очередной раз не прошли мимо «дышащей» паром свежей кучи асфальта, которую ловко раскидывали рабочие в микрорайоне Парковый. Асфальт выгрузили, разбросали и утрамбовали, залатав яму во дворе. Дорожников, ремонтирующих выбоину в юго-западной части города, не смутил ни снег, ни перепады температуры. Зимний ремонт местные жители сфотографировали и выложили в сеть, вопрошая, долго ли продержится?

«Наноремонт» не остался незамеченным ни в реальности, ни в сети. Одни читатели высмеяли горе-мастеров, другие иронично смирились с непрактичной работой, которую скорее всего придется по весне переделывать.