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Вячеслав Гладков: Сегодня на улице достаточно морозно, поэтому одевайтесь теплее

Сегодня, 04:43
Фото: Соцсети губернатора области Вячеслава Гладкова
Вячеслав Гладков

Воскресенье в Белгородской области будет морозным

О морозности глава региона сообщил в своих соцсетях. Также прогноз погоды на 3 декабря опубликовали в региональном ГУ МЧС: температура воздуха в области достигнет 9˚ мороза.
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Погода

Белгородские синоптики обещают, что 3 декабря в Белгородской области не будет существенных осадков, но погода будет облачной с прояснениями. Ветер восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 4 до 9˚ мороза, днём 2-7˚ мороза. В Белгороде ночью от 5 до 7˚ мороза, днём 2-4˚ мороза.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своих соцсетях согласился с синоптиками и посоветовал белгородцам одеваться теплее в это воскресенье.

Сегодня на улице достаточно морозно, поэтому обязательно одевайтесь теплее, если планируете выйти погулять или заняться воскресными делами.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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