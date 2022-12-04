Вячеслав Гладков: Сегодня на улице достаточно морозно, поэтому одевайтесь теплее

Белгородские синоптики обещают, что 3 декабря в Белгородской области не будет существенных осадков, но погода будет облачной с прояснениями. Ветер восточный 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 4 до 9˚ мороза, днём 2-7˚ мороза. В Белгороде ночью от 5 до 7˚ мороза, днём 2-4˚ мороза.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своих соцсетях согласился с синоптиками и посоветовал белгородцам одеваться теплее в это воскресенье.
Сегодня на улице достаточно морозно, поэтому обязательно одевайтесь теплее, если планируете выйти погулять или заняться воскресными делами.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области