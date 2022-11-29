«Мы загадим фасады!» В Белгороде УК отказываются помечать укрытия при морозах

Чтобы упростить задачу, для УК разработали и изготовили из полистирола трафареты. Примерный алгоритм нанесения знака выглядит так: подготовить на высоте примерно в 1,7-1,8 метров белый фон, удостовериться, что его хорошо видно, а затем поверх трафарета чёрной краской нарисовать данные об укрытии. Работу начинать нужно уже сейчас.