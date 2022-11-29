«Мы загадим фасады!» В Белгороде УК отказываются помечать укрытия при морозах

Мастер-класс состоялся вечером 29 ноября. Провёл его начальник учебно-методического отдела ГОЧС Юрий Головатый. По его словам, первым делом нужно ознакомиться с картой укрытий, определив, какие из них находятся на подконтрольной УК территории. Затем на стенах домов нужно нарисовать стрелочки, указывающие направления до подвалов, пометив и сами укрытия.
Чтобы упростить задачу, для УК разработали и изготовили из полистирола трафареты. Примерный алгоритм нанесения знака выглядит так: подготовить на высоте примерно в 1,7-1,8 метров белый фон, удостовериться, что его хорошо видно, а затем поверх трафарета чёрной краской нарисовать данные об укрытии. Работу начинать нужно уже сейчас.
В ситуации, когда житель нашего города, продвигаясь по территории, попадает под обстрел, он прячется в близлежащем укрытии. С этой целью вас и собрали: чтобы жильцы домов знали, куда прятаться. Всё это предельно просто. Если возникнут вопросы — мы готовы ответить.
Юрий Головатый
И вопросы возникли. Как заметила руководитель одной из УК, нанести краску на бетонную стену при такой температуре воздуха невозможно — из-за холода она просто стечёт вниз.
Всё будет в подтёках, словно обрыганное. Сейчас уже минус — краска держаться не будет. У нас сейчас проблема с граффити, особенно в центре: мы их закрашиваем, а краска не держится. На улице минус! Мы просто загадим фасады. Объясните людям, что мы просто испортим краску. А за чей счёт мы будем закупать новую? Это дурная работа!
Претензию женщины поддержали представители других УК. Один из них отметил, что температура применения предлагаемой для использования краски — от +10 градусов.
Предложили выход: изготовить по трафаретам ДСП, закрасить их в тепле, а уже потом прикрепить к зданиям. На замечание, что таблички могут украсть, представитель УК ответил следующее:
А объявления тоже завтра разрисуют! В центре города мы каждый понедельник-вторник только и делаем, что закрашиваем разрисованные фасады. Мы лучше потратим лишние десять тысяч рублей, лишь бы не делать дурную работу!
Головатый согласился, что вопрос разумный, и необходимо его как-то решать.
Задача стоит. Я понимаю, что это вопрос — я задам его начальству, я согласен с вами. Пока что могу посоветовать — ждать потепления.
Как верно подметили в ответ сотрудники УК, ждать его, вероятно, придётся до марта. Либо же искать другую краску.
В любом случае, наносить указатели придётся в ближайшее время.