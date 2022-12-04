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Пьянка в Белгороде завершилась переломом челюсти

Сегодня, 08:37
Знакомые выпивали вместе, но в больницу поехал только один. Второму теперь грозит тюремный срок, уточнили в УМВД.

История этих двух белгородцев — отличный пример того, как не стоит организовывать свой досуг. Мужчины решили выпить в одном из дворов Белгорода. Под действием алкоголя товарищи поссорились. У 32-летнего белгородца не хватило аргументов, поэтому в ход пошли кулаки. Он ударил своего оппонента и сломал ему челюсть.

Мужчина 36 лет обратился в больницу, а затем — в полицию. Подозреваемого нашли и задержали. Здоровью потерпевшего нанесён  вред средней тяжести, заключили медики. Поэтому буйному товарищу теперь грозит срок. Он может отправиться на три года в тюрьму, сообщили в региональном УМВД.

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгород
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