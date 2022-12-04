Пьянка в Белгороде завершилась переломом челюсти

История этих двух белгородцев — отличный пример того, как не стоит организовывать свой досуг. Мужчины решили выпить в одном из дворов Белгорода. Под действием алкоголя товарищи поссорились. У 32-летнего белгородца не хватило аргументов, поэтому в ход пошли кулаки. Он ударил своего оппонента и сломал ему челюсть.