Пьянка в Белгороде завершилась переломом челюсти

История этих двух белгородцев — отличный пример того, как не стоит организовывать свой досуг. Мужчины решили выпить в одном из дворов Белгорода. Под действием алкоголя товарищи поссорились. У 32-летнего белгородца не хватило аргументов, поэтому в ход пошли кулаки. Он ударил своего оппонента и сломал ему челюсть.
Мужчина 36 лет обратился в больницу, а затем — в полицию. Подозреваемого нашли и задержали. Здоровью потерпевшего нанесён вред средней тяжести, заключили медики. Поэтому буйному товарищу теперь грозит срок. Он может отправиться на три года в тюрьму, сообщили в региональном УМВД.