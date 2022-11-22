Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородец 40 лет после выхода из тюрьмы изнасиловал 60-летнюю сожительницу

Сегодня, 14:44
Фото: следственный комитет по Белгородской области
Мужчина угрожал потерпевшей убийством, рассказали в региональном следкоме.

40-летний житель Старооскольского горокруга вышел из колонии и изнасиловал 60-летнюю сожительницу. При этом он угрожал ей убийством.

Инцидент произошёл в феврале 2022 года. После освобождения подозреваемый вернулся в дом женщины и вступил с ней в интимные отношения с помощью угроз и применения насилия.

Мужчину заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что 27-летний гражданин ближнего зарубежья избил и изнасиловал белгородку. В мае 2021 года белгородец избил, изнасиловал женщину и сжёг её одежду.

 

Изнасиловавший 14-летнюю девочку водитель автобуса получил восемь лет колонии
Узнать подробнее
Читайте также:
Благодарность из Вены — председателю профкома ОАО «КорСсис»В Белгороде иностранец избил и изнасиловал местную жительницуВ Белгороде мужчина избил, изнасиловал женщину и сжёг её одежду
#Наталья Корявых#Происшествия#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Изнасилование#Пенсионерка#Следственный комитет
Подпишитесь
Гладков рассказал подробности гибели белгородцев в подорвавшемся на боеприпасе авто
Сегодня, 12:41
Мэрия Белгорода требует с НКО «Содействие» 64,5 млн рублей за аренду
Сегодня, 14:11
При обстреле Шебекино погибла женщина: её отбросило взрывной волной
Сегодня, 10:42
Прокуратура проверяет Белоблводоканал из-за отказа вывозить стоки в Новом Осколе
Сегодня, 13:33
Будет ли в Белгороде новогодний салют?
Сегодня, 16:33
Прилепин о строительстве Белгородской оборонительной черты: Это ужас и тоска
Сегодня, 12:36