Белгородец 40 лет после выхода из тюрьмы изнасиловал 60-летнюю сожительницу

40-летний житель Старооскольского горокруга вышел из колонии и изнасиловал 60-летнюю сожительницу. При этом он угрожал ей убийством.
Инцидент произошёл в феврале 2022 года. После освобождения подозреваемый вернулся в дом женщины и вступил с ней в интимные отношения с помощью угроз и применения насилия.
Мужчину заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось, что 27-летний гражданин ближнего зарубежья избил и изнасиловал белгородку. В мае 2021 года белгородец избил, изнасиловал женщину и сжёг её одежду.