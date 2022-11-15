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Столкнувшего знакомую с балкона оскольчанина приговорили к девяти годам тюрьмы

15 ноября 06:48
Фото: 1MI
Мужчина и женщина поссорились, конфликт закончился тем, что житель Старого Оскола столкнул знакомую с балкона на четвёртом этаже. Пострадавшая скончалась. Суд признал мужчину виновным в убийстве. Подробности рассказали в пресс-службе следкома.

Происшествие случилось 9 августа в Старом Осколе. В квартиру к 53-летнему мужчине пришла знакомая: женщина просила остаться переночевать. Уже после этого подсудимый и потерпевшая поссорились, гостья оскорбила хозяина.

Оскольчанка вышла на балкон, чтобы повесить полотенце. Когда женщина встала на табурет, вспомнивший об оскорблениях мужчина толкнул её в спину, из-за чего она выпала с балкона на четвёртом этаже и скончалась от полученных при падении травм.

Неоднократно судимого мужчину признали виновным в убийстве женщины (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Его приговорили к девяти годам лишения свободы. Отбывать наказание оскольчанин будет в исправительной колонии строгого режима.

Уголовное дело по статье за убийство возбудили и по факту происшествия в Корочанском районе. Там в конце октября мужчина убил свою жену, а после покончил с собой. Супруги были в процессе развода. У убитой осталось двое несовершеннолетних детей.

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#Инна Рогова#Происшествия#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Убийство#Балкон#Тюрьма
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