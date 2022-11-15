Столкнувшего знакомую с балкона оскольчанина приговорили к девяти годам тюрьмы

Происшествие случилось 9 августа в Старом Осколе. В квартиру к 53-летнему мужчине пришла знакомая: женщина просила остаться переночевать. Уже после этого подсудимый и потерпевшая поссорились, гостья оскорбила хозяина.
Оскольчанка вышла на балкон, чтобы повесить полотенце. Когда женщина встала на табурет, вспомнивший об оскорблениях мужчина толкнул её в спину, из-за чего она выпала с балкона на четвёртом этаже и скончалась от полученных при падении травм.
Неоднократно судимого мужчину признали виновным в убийстве женщины (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Его приговорили к девяти годам лишения свободы. Отбывать наказание оскольчанин будет в исправительной колонии строгого режима.
Уголовное дело по статье за убийство возбудили и по факту происшествия в Корочанском районе. Там в конце октября мужчина убил свою жену, а после покончил с собой. Супруги были в процессе развода. У убитой осталось двое несовершеннолетних детей.