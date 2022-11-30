Интерактивная карта укрытий появилась ещё в одном городе Белгородской области

В Валуйском городском округе теперь есть собственная интерактивная карта с адресами укрытий на случай обстрелов. Она будет дополняться, если появятся новые укрытия.
Ранее появилась интерактивная карта с укрытиями в Белгороде. На ней указано 711 многоквартирных домов, восемь образовательных учреждений и 45 хозсубъектов, где можно спрятаться при обстрелах.
До этого в областном центре начали устанавливать указатели до временных укрытий. До конца ноября планируется нанести указатели на более чем 700 объектах.