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Интерактивная карта укрытий появилась ещё в одном городе Белгородской области

Сегодня, 14:14
Фото: страница Вадима Радченко в ВК
карта укрытий появилась в Валуйках/ фото из архива
Карта будет дополняться, если появятся новые укрытия, рассказал глава муниципалитета Алексей Дыбов.

В Валуйском городском округе теперь есть собственная интерактивная карта с адресами укрытий на случай обстрелов. Она будет дополняться, если появятся новые укрытия.

Ранее появилась интерактивная карта с укрытиями в Белгороде. На ней указано 711 многоквартирных домов, восемь образовательных учреждений и 45 хозсубъектов, где можно спрятаться при обстрелах.

До этого в областном центре начали устанавливать указатели до временных укрытий. До конца ноября планируется нанести указатели на более чем 700 объектах.

Где прятаться в случае опасности: в Сети опубликовали карту укрытий Белгорода
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#Наталья Корявых#Общество#Операция на Украине#Валуйки#Алексей дыбов#Карта укрытий#Убежища при обстрелах
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