Где прятаться в случае опасности: в Сети опубликовали карту укрытий Белгорода

По состоянию на 28 ноября на карте есть информация о 711 многоквартирных домах, восьми образовательных учреждениях и 45 хозсубъектах, в которых есть укрытия. При этом карта будет обновляться, так как работа по включению в систему дополнительных укрытий продолжится.