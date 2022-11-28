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Где прятаться в случае опасности: в Сети опубликовали карту укрытий Белгорода

Сегодня, 13:19
Фото: скриншот "Яндекс. Карты"
интерактивная карта укрытий в Белгороде

Интерактивная карта укрытий Белгорода появилась в Сети

На ней указано 711 многоквартирных домов, восемь образовательных учреждений и 45 хозсубъектов. Как пояснил врио мэра Валентин Демидов, работа по включению в систему дополнительных укрытий продолжается, поэтому карта будет дополняться.

В Белгороде опубликовали интерактивную карту укрытий. На «Яндекс. Карты» нанесли отметки о наличии мест, где можно переждать опасность, в разных районах.

По состоянию на 28 ноября на карте есть информация о 711 многоквартирных домах, восьми образовательных учреждениях и 45 хозсубъектах, в которых есть укрытия. При этом карта будет обновляться, так как работа по включению в систему дополнительных укрытий продолжится.

По словам врио мэра Валентина Демидова, до публикации карты подвалы проверили, а также разработали правовой механизм для закрепления ответственности по обеспечению доступа в укрытия и их содержанию.

Отметим, что по итогам проверки проблемы с укрытиями обнаружили в 167 домах Белгорода. Управляющим компаниям поручили устранить нарушения в кратчайшие сроки. Помимо этого, в городе начали устанавливать указатели к временным укрытиям.

Это уже вторая интерактивная карта укрытий в регионе. Первую представили на минувшей неделе в Губкинском горокруге.

В Белгородской области опубликовали первую интерактивную карту укрытий
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#Город#Новости Белгорода#Белгород#Укрытия#Карта#Подвалы#Мкд#Инна Рогова
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