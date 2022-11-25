В Белгороде начали устанавливать указатели до временных укрытий

Врио мэра Белгорода Валентин Демидов сообщил в своём Telegram-канале, что в городе приступили ко второму этапу создания системы временных укрытий — к установке указателей на помещениях, пригодных для укрытий, а также маршрут до них. Первым этапом власти проверили, какие помещения подойдут для временного укрытия в случае обстрелов.