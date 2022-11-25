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В Белгороде начали устанавливать указатели до временных укрытий

Сегодня, 18:56
Фото: Соцсети врио мэра Белгорода Валентина Демидова
До них будет проложен маршрут, а посмотреть все имеющиеся в городе укрытия можно будет по интерактивной карте, сообщает врио мэра Валентин Демидов в своих соцсетях.
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Укрытия

Врио мэра Белгорода Валентин Демидов сообщил в своём Telegram-канале, что в городе приступили ко второму этапу создания системы временных укрытий — к установке указателей на помещениях, пригодных для укрытий, а также маршрут до них. Первым этапом власти проверили, какие помещения подойдут для временного укрытия в случае обстрелов.

Наносить разметки начали с улицы Маяковского, сообщил и. о. мэра Валентин Демидов.

Составлен график, проводится обучение с УК. Поэтапно будем отрабатывать все районы. Только до конца этого месяца планируем нанести указатели на более чем 700 объектах.
Валентин Демидов, врио мэра Белгорода

Кроме того, интерактивную карту с отмеченными местами укрытий опубликуют уже в понедельник, 28 ноября.

Навигация на улицах и интерактивная карта – два инструмента, которые в случае опасности помогут горожанам быстро сориентироваться, где бы люди не находились в этот момент. Что касается карты – все утвержденные объекты уже в системе, она будет всё время обновляться по мере включения дополнительных объектов.
Валентин Демидов, исполняющий обязанности мэра Белгорода

Напомним, что о появлении комплексной системы укрытий стало известно 15 ноября. Тогда власти закончили первой этап и начали подготовку ко второму.

В Белгороде появится комплексная система укрытий
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