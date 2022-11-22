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В Белгородской области на рабочие места мобилизованных позовут студентов

Сегодня, 10:00
Фото: 1MI
По словам Вячеслав Гладкова, после частичной мобилизации в регионе стали востребованы рабочие специальности.

21 ноября во время пресс-конференции у Вячеслава Гладкова спросили о замещении рабочих мест после частичной мобилизации.

По словам губернатора, в регионе стали востребованы рабочие специальности. В настоящий момент идёт работа с ссузами для подготовки студентов по этим направлениям.

Рабочие специальности — трактористы, бульдозеристы. У нас достаточно много было мобилизованных. В прошлом году мы очень качественно сформировали проект в рамках борьбы с ковидом. Когда за очень короткий период провели изменения образовательных программ, чтобы больше студентов перешли на востребованные специальности. К примеру, был прирост 500 человек в среднем медицинском звене.
Вячеслав Гладков

Область продолжит работать по этому алгоритму, подчеркнул Гладков. Речь идёт только о системе СПО, в отношении высших образовательных учреждений запрос не такой большой.

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Губернатор#Частичная мобилизация#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Спо#Ссузы#Дефицит кадров
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