За сколько минут доезжает скорая помощь в Белгородской области

Отсутствовал также контроль по времени дозвона, подстанции были распределены неравномерно, не было единого номера вызова — всё это не позволяло скорым укладываться в нормы. Так, только в Белгородском районе, а также в Старооскольском, Губкинском и Шебекинском горокругах более 80% карет доезжали до места за положенные 20 минут.