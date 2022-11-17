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За сколько минут доезжает скорая помощь в Белгородской области

Сегодня, 13:34
Фото: 1MI

В Белгородской области скорая помощь в 90% случаев доезжает за 20 минут

О результатах проекта по централизации скорой медицинской помощи в регионе рассказал главврач белгородской Станции скорой помощи Алексей Жиров.

В Белгородской области скорая помощь была создана 1 июня 1955 года — в современных условиях разработанная тогда система не обеспечивала эффективности. Так, например, в некоторых районах приёмом скорой помощи занимались медсёстры приёмного отделения, одновременно выполняющие помощь амбулаторную.

Кроме того, отсутствовал единый подход к материальному обеспечению работников — зарплата варьировалась от муниципалитета к муниципалитету. Наблюдался низкий уровень квалификации — некоторые работники скорой подрабатывали другими специалистами.

Отсутствовал также контроль по времени дозвона, подстанции были распределены неравномерно, не было единого номера вызова — всё это не позволяло скорым укладываться в нормы. Так, только в Белгородском районе, а также в Старооскольском, Губкинском и Шебекинском горокругах более 80% карет доезжали до места за положенные 20 минут.

Фото: Артём Черненко

Всё это стало предпосылками для реализации проекта по централизации скорой медицинской помощи в Белгородской области. Тем не менее возник ряд трудностей.

Мы столкнулись с неприятием глав муниципалитетов — из-за возникшей невозможности использовать бригады скорой помощи для непрофильной работы на спортивных, культурных и массовых мероприятиях.
Алексей Жиров

Но, несмотря на первоначальное неприятие самих сотрудников и органов власти, проект всё же удалось реализовать. Не помешала и вспыхнувшая эпидемия ковида — параллельно был обновлён автопарк, ликвидирован недостаток оснащения медицинским оборудованием.

Таким образом, удалось повысить процент доездов скорых за 20 минут — во всех районах области он превысил 90% (кроме Ровеньского района с 89%).

Фото: Артём Черненкл

Создана была также система безопасности: каждого сотрудника скорой снабдили планшетом и тревожной кнопкой вызова Росгвардии.

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#Артем Черненко#Медицина#Эксклюзив#Белгородская область#Алексей Жиров#Саттистика#Скора помощь
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