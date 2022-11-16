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До 140 раненых в сутки: как Валуйская ЦРБ работает на фоне постоянных обстрелов

Вчера, 15:00
Фото: 1MI

В Белгородской области Валуйская ЦРБ принимает до 140 раненых в сутки

Об особенностях организации работы Валуйской ЦРБ в условиях массового поступления пострадавших из Белгородской области рассказала заведующая хирургическим отделением Надежда Бондаренко.

По словам Надежды Бондаренко, иногда за сутки в Валуйскую ЦРБ поступало до 140 человек — раненых гражданских или военных. В сложившихся условиях необходимо было выстроить систему оперативной помощи всем пострадавшим.

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Одной из особенностей системы стало сокращение этапов медицинского вмешательства. Для решения этой задачи к ЦРБ была прикомандирована передвижная группа специализированной медицинской помощи: в её состав вошли четыре хирурга, травматологи, анестезиологи и другие специалисты. Группа поделилась на две бригады с дежурствами через сутки. С их помощью удалось сократить время лечения пострадавших.

Пострадавшие военные и гражданские уже через два-пять часов поступали на этап специализированной помощи, минуя все остальные.
Надежда Бондаренко

Для ускорения процесса оказания помощи врачами проводится сортировка раненых по степени тяжести их травм. В итоге пациенты с серьёзными ранениями оперативно отправляются на стол хирурга, а с лёгкими — на перевязку.

Сортировку проводит самый опытный хирург, который следит за ходом проведения операций.
Надежда Бондаренко

Для более удобной сортировки были придуманы специальные карточки-бланки: красные — для тяжелораненых, зелёные — для пациентов с ранами средней тяжести, голубые — с лёгкой. В бланках прописываются паспортные данные, объём необходимых исследований, журнал лечения.

Кроме того, в ЦРБ круглосуточно работают отделение переливания крови, СКТ, рентген, УЗИ-аппараты.

Для эвакуации было подготовлено 14 реанимобилей и машин скорой помощи, а также четыре санитарных автобуса. Эвакуация проводится несколько раз в сутки.

Главврач белгородской Станции скорой помощи Алексей Жиров высоко оценил работу Валуйской ЦРБ и Надежды Бондаренко.

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#Медицина#Операция на Украине#Эксклюзив#Белгородская область#Валуйки#Алексей Жиров#Обстрел ВСУ#Раненые#Артем Черненко
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