До 140 раненых в сутки: как Валуйская ЦРБ работает на фоне постоянных обстрелов

По словам Надежды Бондаренко, иногда за сутки в Валуйскую ЦРБ поступало до 140 человек — раненых гражданских или военных. В сложившихся условиях необходимо было выстроить систему оперативной помощи всем пострадавшим.
Одной из особенностей системы стало сокращение этапов медицинского вмешательства. Для решения этой задачи к ЦРБ была прикомандирована передвижная группа специализированной медицинской помощи: в её состав вошли четыре хирурга, травматологи, анестезиологи и другие специалисты. Группа поделилась на две бригады с дежурствами через сутки. С их помощью удалось сократить время лечения пострадавших.
Пострадавшие военные и гражданские уже через два-пять часов поступали на этап специализированной помощи, минуя все остальные.
Надежда Бондаренко
Для ускорения процесса оказания помощи врачами проводится сортировка раненых по степени тяжести их травм. В итоге пациенты с серьёзными ранениями оперативно отправляются на стол хирурга, а с лёгкими — на перевязку.
Сортировку проводит самый опытный хирург, который следит за ходом проведения операций.
Надежда Бондаренко
Для более удобной сортировки были придуманы специальные карточки-бланки: красные — для тяжелораненых, зелёные — для пациентов с ранами средней тяжести, голубые — с лёгкой. В бланках прописываются паспортные данные, объём необходимых исследований, журнал лечения.
Кроме того, в ЦРБ круглосуточно работают отделение переливания крови, СКТ, рентген, УЗИ-аппараты.
Для эвакуации было подготовлено 14 реанимобилей и машин скорой помощи, а также четыре санитарных автобуса. Эвакуация проводится несколько раз в сутки.
Главврач белгородской Станции скорой помощи Алексей Жиров высоко оценил работу Валуйской ЦРБ и Надежды Бондаренко.