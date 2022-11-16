До 140 раненых в сутки: как Валуйская ЦРБ работает на фоне постоянных обстрелов

Одной из особенностей системы стало сокращение этапов медицинского вмешательства. Для решения этой задачи к ЦРБ была прикомандирована передвижная группа специализированной медицинской помощи: в её состав вошли четыре хирурга, травматологи, анестезиологи и другие специалисты. Группа поделилась на две бригады с дежурствами через сутки. С их помощью удалось сократить время лечения пострадавших.