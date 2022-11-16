С февраля горбольница № 2 Белгорода приняла больше 1000 раненных из-за СВО человек

Начиная с 24 февраля больница планомерно оказывает медпомощь раненым белгородцам. Как отметил Сергеев, большая часть поступивших — военные, но принимали также сотрудников силовых ведомств, гражданских и беженцев. Всего на данный момент медучреждение успело помочь более 1000 человек.
Оперативно справляться с нагрузкой позволяет налаженное взаимодействие со скорой помощью: полученная заранее информация о транспортировке раненых даёт возможность заранее объявить в приёмной режим готовности «номер один», а также подготовить операционную и «шоковый зал».
Учитывая тяжесть состояния, множественность повреждений и комбинированный характер ранений, очень часто операция выполняется несколькими профильными хирургическими бригадами. Часто используем аппарат для сепарации крови — без него многие пациенты с множеством травм не пережили бы ранение. Это большое подспорье.
Олег Сергеев
Также, как отметил замглавврача, в марте-апреле-мае горбольница выполняла функцию госпиталя — раненых в эти три месяца было больше всего. Случалось так, что в день могло поступить до 15 травмированных бойцов.
Очень важно в таких случаях определиться с тяжестью состояния пострадавших и провести сортировку по первостепенности оказания медпомощи. Особенно, если это массовое поступление, как это было в первые дни после начала спецоперации.
Олег Сергеев