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За такое штраф 3 тысячи? Полиция нашла белгородца, выбросившего цинковые гробы

Вчера, 06:41
Фото: Фонарь

Полиция нашла выбросившего цинковые гробы на мусорку белгородца

Виновником оказался 53-летний мужчина, решение о штрафе будет принимать экоохотнадзор, сообщает «Фонарь».

В пресс-службе УМВД на редакционный запрос издания ответили, что на жителя Белгорода составили протокол за несоблюдение требований по охране окружающей среды при обращении с отходами производства по первой части статьи 8.2 КоАП РФ. Дальше дело передали в управление экоохотнадзора, где определят степень вины белгородца. Как физическому лицу ему грозит штраф до 3 тысяч рублей.

В конце октября белгородцы заметили на свалке цинковые гробы с иконами и пакетами и обратились в полицию. Ситуация возмутила уже бывшего мэра Белгорода Антона Иванова, который пригрозил, что виновники больше не будут участвовать в церемониях прощания с погибшими солдатами.

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#Город#Операция на Украине#Новости Белгорода#Белгород#Цинковые гробы на мусорке#Поиск виновного#Экоохотнадзор#Штраф#Наталья Корявых
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