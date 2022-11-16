За такое штраф 3 тысячи? Полиция нашла белгородца, выбросившего цинковые гробы

В пресс-службе УМВД на редакционный запрос издания ответили, что на жителя Белгорода составили протокол за несоблюдение требований по охране окружающей среды при обращении с отходами производства по первой части статьи 8.2 КоАП РФ. Дальше дело передали в управление экоохотнадзора, где определят степень вины белгородца. Как физическому лицу ему грозит штраф до 3 тысяч рублей.